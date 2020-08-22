Михайло Єфремов виплатив родині загиблого грошову компенсацію: вирішив відкупитися

Російський актор Михайло Єфремов, який здійснив ДТП в нетверезому стані, не тільки визнав свою провину, але й виплатив грошову компенсацію за фізичну і моральну шкоду.

До цього Михайло Єфремов неодноразово пропонував гроші родині загиблого, але родичі відмовлялися, оскільки хотіли відстояти справедливість в даній ситуації.

При цьому актор постійно намагався грати на почуттях: записував емоційні визнання та проходив обстеження у лікарів, щоб довести свою неосудність, також була спроба суїциду.

Однак такі маніпуляції нікого не здивували, адже Єфремов добре може вживатися в роль. Актор заплатив 200 тисяч брату загиблого в аварії водія, сину та вдові. Гроші були передані адвокатом актора Эльманом Пашаєвим, про що він особисто повідомив у ході судового засідання в п'ятницю, 21 серпня.

Крім того, Єфремов вирішив змінити свій захист. За його словами, на суді до нього ставляться упереджено. "Я хочу, щоб адвокати у мене залишилися в якості консультантів, а я візьму когось сильніше", - заявив 56-річний Михайло Єфремов.

Нагадаємо, що ДТП в центрі Москви сталася 8 червня 2020 року. Автомобіль Михайла Єфремова перетнув суцільну лінію і лоб в лоб зіткнувся з невеликим фургоном. Водія фургона затиснуло в машині, він серйозно постраждав та помер в лікарні від отриманих ран на наступний день.

Очевидці стверджують, що за кермом машини був сам Єфремов. Його бачили на місці аварії, він перебував у неадекватному стані. Аналізи показали в його крові не менше двох проміле алкоголю, а також сліди важких наркотиків.