Мигрени идут в паре с тревожными расстройствами. Невролог объяснила, какая между ними связь

Какие тревожные расстройства связаны с мигренью

Анна Чередниченко подчеркивает, что частота тревожных расстройств у людей с мигренью в четыре раза выше, чем без нее. Всего три дня головной боли в месяц приводили к значительному повышению риска тревоги.

Рейтинг тревожных расстройств, которые чаще всего ассоциируются з мигренью:

Паническое расстройство (проявляется в виде возникновения повторных панических приступов)

Генерализированное тревожное расстройство (состояние при котором возникает беспокойство по поводу широкого спектра ситуаций и проблем, а не одного происшествия).

Обессивно-компульсивное расстройство (состояние, для которого характерны навязчивые мысли, образы или идеи и повторяющиеся действия)

Как именно связаны тревога и мигрень

Первая связь - лимбическая система

Во время приступа мигрени перевозбуждаются разные участки мозга, в том числе лимбическая система. Лимбическая система - это и есть "путь тревоги" в головном мозге, через который реализуется тревога.

Вторая связь - рецепторы серотонина

Метаболизм серотонина меняется как у людей с мигренью, так и людей с тревогой. Антагонисты 5-НТ1 серотониновых рецепторов - это триптаны, препараты для лечения мигрени. Лекарства от тревоги - это антидепрессанты селективные ингибиторы обратного захвата серотонина СІЗЗС и норадреналина СНЗІ.

Третья связь - тревожная чувствительность

Чувствительность к тревоге - это повышенная чувствительность к страху боли и связанных с болью переживаний, и деятельности. Она выше у людей с мигренью. Со временем это приводит к склонности пациентов бояться любых нормальных ситуаций, даже если они не связаны с болью.

Четвертая связь - генетика

Обнаружены генетические факторы, связанные с тревожными расстройствами и мигренью - алель гена COMT Val.

Что нужно для лечения

Лечение тревожных расстройств у пациентов с мигренью включает препараты и психотерапию. Эффективные препараты подбирает врач с учетом всех ваших симптомов.