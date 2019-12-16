Мігрень – не просто головний біль: симптоми і як з нею боротися

Мігрень і звичайний головний біль мають декілька відмінностей. В першу чергу, мігрень – це напади, які супроводжуються пульсуючим і дуже сильним болем. Біль може бути настільки сильною, що не дає людині зосередитися на роботі, не дає заснути і це сильно впливає на якість життя. Про це пише "Здоров'я 24".

Багато пацієнтів не вміють відрізняти звичайний головний біль від мігрені, так і лікарі не завжди ставляться до мігрені досить серйозно. Вони не пояснюють, що це за хвороба і часто не призначають нічого, крім звичайних знеболюючих.

Симптоми мігрені

Основним симптомом мігрені є сильний пульсуючий біль, а також чутливість до світла і звуків. Іноді чутливість настільки сильна, що неможливо вийти з темної і тихої кімнати. Всі звуки хочеться усунути, а запнути штори як можна сильніше. При особливо складних випадках може спостерігатися нудота і навіть блювота.

Неврологи також відзначають виникнення аури – це неврологічне порушення, які є передвісником мігрені. Це може бути короткочасне порушення зору – виглядає це як мерехтлива пляма, яка під час нападу може рухатися.

Мігрень має свої специфічні симптоми (Фото: pixabay.com)

Як лікувати мігрень

Спеціальних препаратів для того, щоб повністю вилікувати мігрень – не існує. Але є і хороша новина – є можливість скоротити кількість нападів, зменшити їх інтенсивність, полегшити біль.

Є тільки два типи препаратів, які впливають на таку біль – це нестероїдні протизапальні (НПЗП) і триптани. Якщо є нудота і блювання – то лікарі призначають додатково протиблювотні препарати.

НПЗП – це ліки, які можна купити в аптеці без рецепта (ібупрофен або парацетамол). Триптани – це спеціальні препарати від мігрені, які можна купити лише за рецептом лікаря. Варто пам'ятати, що протиблювотні препарати підсилюють дію триптанов.

Які саме препарати варто приймати – повинен вирішувати лікар на підставі анамнезу та реакції пацієнта на різні ліки або їх поєднання.

Правильно підібраний препарат повинен зняти біль протягом двох годин і не повертатися протягом 48 годин. Вважається, якщо препарат знімає два напади з трьох, то він ефективний.

Що може викликати мігрень

У кожного, хто хоча б раз у житті відчував мігрень, є свій список того, що призводить до сильного головного болю. Однак є фактори, які так чи інакше можуть викликати цей стан: