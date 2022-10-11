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Не мог открыть глаз: во Львове польский хирург прооперировал 8-летнего мальчика с опухолью

Польский хирург во Львове прооперировал мальчика с опухолью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в больнице Святого Николая польский детский пластический хирург Адам Мол удалил 8-летнему Николаю из Закарпатья опухоль.

Об этом сообщают на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Отмечается, что опухоль могла увеличиться до размеров яйца и мешала ребенку открывать левый глаз.

Врачи говорят, что у мальчика - гемангиома верхнего века. В частности, это доброкачественная сосудистая опухоль, которая появилась у Николая, когда ему было три года. Опасное новообразование продолжало разрастаться и закрывало веки и со временем ребенок не смог бы открыть глаз вообще.

Сложность такого вмешательства заключалась в том, чтобы не повредить век и придать ему эстетический вид.

Врачи сначала мальчику удалили саму опухоль, а уже потом провели блефаропластику, то есть составили веко физиологическим образом. Уже на следующий день после вмешательства Николай свободно открывал глаз и через несколько дней поехал домой.

Во Львове медики прооперировали 8-летнего мальчика с опухолью верхнего века (facebook.com/1tmolviv)

Адам Мол - детский пластический хирург, работающий в Ягеллонском университете, а также в крупнейших клиниках городов Катовице и Вроцлава. С начала полномасштабной войны он уже трижды приезжал во Львов и делился опытом с медиками в области пластической хирургии.

За это время он проконсультировал и прооперировал около 50 пациентов.

Отмечается, что в рамках последнего визита самому маленькому ребенку, который проконсультировал Адам, было всего три дня. А прооперированной - 3 месяца.

Во Львове медики прооперировали 8-летнего мальчика с опухолью верхнего века (facebook.com/1tmolviv)

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