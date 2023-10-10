Мифы о здоровом питании: диетолог опровергла самые распространенные фейки

Миф 1. Все жиры вредны для организма

Эксперт объясняет, что на самом деле жиры необходимы нашему организму, потому что они - структурный компонент мембран клеток, предшественники для синтеза стероидных гормонов и желчных кислот. Жиры участвуют во всасывании жирорастворимых витаминов A, D, E, K.

"В рационе необходима жирная морская рыба, авокадо, орехи, семена льна и чиа и т.п. - источники ненасыщенных жиров, в частности Омега-3 и Омега-9. Насыщенные жиры (сливочное масло, молочная продукция, сало, твердый сыр) тоже могут быть в рационе, но не более 10%", - советует врач.

А вот от трансжиров стоит отказаться - это продукты, содержащие в своем составе маргарин, гидрогенизированный, растительный жир. Именно они оказывают негативное влияние на организм и провоцируют множество болезней.

Миф 2. Углеводы являются главным врагом при питании и похудении.

Юлия Коваль отмечает, что углеводы важны, они обязательно должны быть в рационе. Ибо они - основной источник энергии, витаминов группы B, С, магния, цинка и клетчатки.

"Преимущество отдавайте сложным углеводам (цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, хлебцы). Для здорового функционирования организма их в рационе должно быть минимум 100-120 г", - советует она.

Низкоуглеводные диеты должны быть под запретом, а вот быстрые углеводы (конфетки, пирожные, мучные изделия, сахар, мед) – нужно свести к минимуму и они должны быть не более 10-15% от всей доли углеводов.

Миф 3. Нужно исключить глютен и молочку

Сейчас очень часто можно услышать, что из рациона следует исключить глютен и молочные продукты, потому что они вредят здоровью и фигуре.

Но на самом деле показом для исключения глютена из рациона является:

Целиакия

Непереносимость глютена без целиакии

"Исключать глютен из рациона, чтобы улучшить здоровье, похудеть, потому что так модно, посоветовал блогер и тому подобное, нет смысла. Нет научной базы, чтобы подтвердить пользу соблюдения безглютеновой диеты, чтобы быть здоровым. То же касается и молочной продукции", – подчеркивает врач.

Миф 4. Есть продукты, от которых худеешь, а есть те, от которых набираешь вес

На самом деле, для того чтобы похудеть, должен быть дефицит калорий от вашей нормы. И все! Похудеть можно и на шоколадке, если есть только ее. Но это будет не о здоровье.

И наоборот - прибавить в весе можно и на здоровом питании, если переедать и будет профицит. Толстеют не от продуктов, а от их избытка. Любая еда может привести к набору веса, если она в избытке.

Миф 5. Пить во время еды вредно

Очень часто можно услышать, что пить во время еды вредно и это нарушает пищеварение. Но на самом деле пить во время еды можно, если вы этого хотите.

"Это никак не влияет на уровень РН и активность ферментов. Если мало-мальски понимать анатомию и физиологию, то сразу понятно, что это миф", - подчеркнула диетолог.