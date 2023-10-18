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"Мы им конфеты, а они нам гранаты в окоп". Военный шокировал историей о детях из Донецка

Военный поделился историей о детях из Донецка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается кровопролитная и жестокая война с Россией. В это время всплывают такие истории от украинских бойцов, от которых невозможно сдержать слез.

Про одну из таких ситуаций сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Веры Боруславской в Facebook.

История военного 79 десантно-штурмовой бригады

Вера рассказала, как ехала в автобусе во Львове. Когда она зашла военный хотел уступить ей место, но она отказалась, так как видно было, что самому бойцу будет комфортнее сидеть.

"79 десантно – штурмовая (если я хорошо запомнила номер), сказал военный, взяв мою руку. После чего начал благодарить за то, что мы есть. В ответ я сказала, что мы есть, благодаря им. Парень достал телефон и показал фото своей бригады, с грустью сказав, что половины уже нет", - рассказала жительница Львова.

После этого защитник сказал, что у него новая форма, но в душе у него пусто после событий на фронте...

Военный рассказал, что приехал на реабилитацию. Во время разговора он все время заикался и сильно щурился, было видно, что каждое слово ему давалось не легко.

"Я изо всех сил держалась, чтобы не заплакать. Не из жалости, а из чувства благодарности и вместе с тем собственного бессилия...", - отметила Вера.

Потом боец достал из кармана две конфеты и попросил Веру взять их, так как больше у него ничего не было. Он рассказал, что эти сладости они раздавали детям в Донецке, а те сдавали военных, так как их заставляли это делать...

"Эти конфеты из Донецка мы их детям раздавали, а они сдавали нас. Дети не намеренно, их заставляли. Мы им конфеты, они нам гранаты в окоп, вздохнув продолжил", - рассказала женщина.

По словам львовянка, у нее в жизни не было ценнее подарка, чем эти две карамельки. Многие в автобусе вздохнули с облегчением, что это разговор закончился.

Военный во Львове шокировал и историей о детях в Донецке (фото: Facebook/Вера Боруславская)

Реакция сети на пост украинки

Многие подписчики Веры в комментариях от метили, что читали публикацию и плакали.

  • Дякую, що не відвернулись а поговорили з Воїном.Напевне сам Бог послав Вас, щоб хлопець поговорив з Вами, а Ви Його вислухали.Дякую Вам! Дякую Воїнам за захист! Слава Героям!
  • А я читала Ваш пост і плакала, просто сльози самі текли по щоках, серце карається на шматочки від болю.. Діти гинуть, молодесенькі і кінця тому не видно, а інші справляють весілля у Львові за тисячі $.
  • Дякуємо за кожний день нашим героям.

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А еще военная с позывным "Ведьма" обратилась к бежавшим из Украины мужчинам.

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