Мы все травмированы войной... Как правильно говорить с военными, которые вернулись с фронта

Не узнать

"Война меняет людей, это нормальная реакция на ненормальные события, которые пришлось или приходится переживать. У каждого эти изменения будут разными, в зависимости от многих факторов. Именно поэтому важно осознать и принять, что близкий вам человек может измениться. Это важно, чтобы избежать возможных конфликтов и помочь вернувшимся с фронта скорее адаптироваться к жизни в тылу", - объясняет психолог.

Есть, спать, быть в покое

Для начала помните, что для каждого военного важно обеспечение базовых потребностей. Если это родной или знакомый, остановившийся у вас, позаботьтесь, чтобы он смог поесть, помыться и хорошо выспаться.

Боритесь с желанием окружить гипервниманием и гиперопекой. Такая навязчивая забота может вызвать раздражение и сопротивление. Лучший вариант - дать личное пространство, а при необходимости - уединение. Не принуждать, а прислушиваться к потребностям человека. Это будет способствовать более быстрой адаптации.

Обеспечьте условия без громких звуков и громких разговоров, которые могут создавать дискомфорт. Для общения лучше выбрать тихое место, говорить спокойным тоном, вести себя непринужденно, искренне. Используйте короткие и четкие фразы, избегайте длинных сложных предложений. Не лезьте в душу, если человек не хочет ее раскрывать.

Общаться с вернувшимися с фронта стоит спокойно и взвешенно. Не надоедайте советами и предложениями, о которых вас не просили. Если такие просьбы есть, то поищите варианты как помочь. Все, что вы можете в этой ситуации, это спросить или предложить.

Деликатно и осторожно поинтересуйтесь, например, хотел бы человек пройти профилактический осмотр у врача или обратиться к профессиональному психологу или психотерапевту, имеющим опыт работы и с гражданским населением, и с военными. Сегодня часто такая помощь оказывается бесплатно.

"Как бы искренними ни были ваши намерения помочь, не расспрашивайте, не устраивайте "допрос". Если человек, вернувшийся из зоны боевых действий, захочет поделиться своими переживаниями, он это сделает сам, поэтому просто выслушайте его. "Проговаривание" того, что он пережил, уже будет иметь терапевтический эффект. Он выпустит наружу то, что у него болит. Слушайте и поддерживайте разговор взвешенно, не жмите и не перебивайте", - рекомендует специалист.

В то же время, не обижайтесь и не огорчайтесь, если человек не захочет делиться с вами эмоциями или обсуждать пережитые события. Причины могут быть разные: либо он не испытывает в этом нужды, либо не хочет огорчать вас, либо легче делиться переживаниями с кем-то другим, как с собратьями, либо просто он еще не готов вспоминать болезненные моменты и т.д.

В любом случае дайте время и отнеситесь с пониманием. Иногда для поддержки будет достаточно фраз: "Я рядом", "Мы вместе", "Ты не сам(сама)".

Без лишних эмоций

"Следует воздерживаться от слез. Не жалеть, а сопереживать, потому что жалость часто удручает. Можно сочувствовать, присоединяться к чувствам, но не жалеть. Лишним будет утверждать, что вы понимаете эмоции того, кто пережил ужасы войны. Ведь вас не было рядом, вы не можете этого знать наверняка, и это может вызвать недоразумение, уместнее поделиться собственными эмоциями, озвучить их.

Если это близкий человек, и физический контакт приемлем в ваших отношениях, то вы можете коснуться, обнять. Если такого контакта нет, лучше или сдержаться или спросить разрешения. Но здесь тоже нужно действовать по ситуации", - советует Юлия.

Мечты и действия

Проявлением заботы может быть создание условий для приятных эмоций, как встречи с друзьями, прогулки, спорт, общие дела. Но не огорчайтесь, если ваши усилия не принесут ожидаемой радости человеку, ибо пережив ужасные события, он имеет право испытывать отчаяние, агрессию, печаль, боль, уныние.

Не сравнивайте его эмоциональное состояние с другими, кто вернулся из зоны боевых действий, потому что все мы по-разному переживаем тревожные состояния, и каждому нужно свое время на восстановление.

"Если вы чувствуете, что уместно строить планы на будущее, мечтать, то делайте это. Это придаст сил и мотивации жить дальше и возвращаться к привычной жизни. Но, повторяю, при условии, что человек идет на контакт и тоже хочет об этом говорить и планировать", - подчеркивает психолог.

Свою жизнь

Следует заботиться о себе. Помните правило в самолетах? "Сначала кислородную маску на себя, потом на нуждающегося в помощи". Военным, возвращающимся с фронта, важно получить внимание и поддержку.

Им также нужно видеть, что пока они защищают страну, родные люди пытаются налаживать свою жизнь, свой привычный комфорт. Ибо их усилия были направлены именно на это.

Стоит ли говорить о войне?

"Конечно, странно было бы делать вид, что ничего не происходит, но желательно дозировано затрагивать эту тему. Информации о военных действиях все равно будет много: и с экранов телевизоров, и с гаджетов, и из разговоров в магазинах, кафе, с соседями. Иногда устраивайте "детокс-дни" - выключайте телефоны и телевизоры, смотрите легкие фильмы, читайте книги, проводите время вместе на прогулке, с детьми или занимайтесь обычными домашними делами.

Подытоживая, хочу сказать, что главное в поддержке вернувшихся из зоны боевых действий - это терпение, уважение, чуткое отношение, ненасильственное желание помочь и общение, учитывая индивидуальные особенности каждого человека", - пояснила Юлия Зорий.