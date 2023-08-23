"Мы все одинаково травмированы!" Психолог объяснила, как возникает и проявляется ПТСР в повседневной жизни

Что такое ПТСР

"Да у нас у всех ПТСР!", "Все мы тут одинаково травмированы!" - такое сейчас звучит повсюду. И уже полтора года звучит, что не удивительно. Но аббревиатура ПТСР овеяна флером или проклятием, или невидимой радиацией. Или клейма на лице.

На самом деле ПТСР - это о травме, так как война - это травма. А мы все в ней с головой, хочешь или не хочешь.

"ПТСР расшифровывается как посттравматическое стрессовое расстройство. Оно является одним из возможных расстройств, связанных с острым стрессом или травмой. У нас намного выше шансы его получить, если мы столкнулись с ситуацией угрозы своей жизни или жизни близких. То есть, если близкого вашему сердцу брата едва не застрелили на ваших глазах, то у вас есть все шансы получить расстройство. А если вас в детстве унижала мама, вряд ли вы получите ПТСР. Другое дело, что хроническое эмоциональное насилие может значительно повлиять на формирование личности и оставить жуткий отпечаток на дальнейшей жизни, но это совсем другая история", - пояснила психолог.

Как понять, что у вас или у близких ПТСР

Анна Чатченко отмечает, что для настоящей диагностики обязательно нужен психиатр. Но обратиться к специалисту нужно, если у вас есть даже несколько симптомов расстройства.

Гипервозбуждение

Человек постоянно находится в напряжении. Обычно ему трудно уснуть или он внезапно просыпается посреди ночи. Вообще вопросы "А как вы спите?" я первым делом задаю переселенцам. Особенно с опытом оккупации и массивными обстрелами. Так как иногда бывает "да, ничего, у меня все хорошо", а на самом деле человек спит максимум час в день уже почти полгода.

Второе, за чем наблюдаю - как реагирует на звуки. Обычно, это абсолютно нормально, когда человек пугается самолетов в первые дни за границей. Но если экстра-чувствительность остается в безопасности месяцами, то это повод обратиться за помощью.

Туда же раздражительность, вспышки агрессии. До сих пор помню девушку в шелтере, которую было слышно на всю огромное помещение. Она кричала на соседку из-за грязного пола так, как будто та совершила самое страшное преступление. Когда мы начали общаться, выяснилось, что она из региона, где очень горячо. И она потеряла все. Та злость была не про соседку.

Интрузия

Постоянное повторное переживание. Флешбеки, например. Когда любое напоминание о событии возвращает переживание травмы как можно полнее.

"У меня был такой опыт. Один парень обманом украл у меня очень значительную сумму денег, и история была очень для меня травматичной. И вот, месяц назад, я гуляла с другим знакомым, и мы оказались в очень похожем дворе приблизительно в то же время. Мне внезапно стало страшно, я уже не видела этого знакомого, я буквально видела того вора. Испугавшись, я вызвала такси и еще долго потом приходила в себя", - привела пример флешбека эксперт.

Повторяющиеся сны - тоже об этом. Пострадавшие пытаются перепрожить, перезаписать тот опыт, возвращаясь к нему - наяву или во снах, неважно.

Констрикция

Это оцепенение и капитуляция. Человек замирает, перестает двигаться, становится глубоко пассивным. Часть таких людей, оказавшись в мирной среде, застывают в шелтерах, перестают к чему-то стремиться, становятся похожими на роботов, которые функционируют в организованной рутине. Но они не живут.

Люди могут детально помнить травматическое событие, во всех деталях, но как будто "со стеклянными глазами", рассказывая только факты.

"Дело в том, что, переживая пиковые травматические опыты, срабатывает "природное обезболивающее" - диссоциация. Мы как будто отделяем свое сознание от эмоций, приглушая чувства. Иногда ради уменьшения боли, пострадавшие начинают употреблять алкоголь или наркотики", - поясняет психолог.

Она добавила, что диссоциация - эффективное обезболивающее, но вместе с приглушением боли могут исчезнуть и другие чувства. И такой защитный механизм не способствует интеграции травмы, а это и есть одним из ключевых заданий исцеления.

Когда нужна помощь специалиста

По словам Анны Чатченко, большое значение имеет длительность симптомов. Терпеть даже незначительные проявления ПТСР не стоит - нужно обращаться к специалисту.

"Если часть этих симптомов не проходят дольше чем месяц, это повод обратиться к специалисту. Но! Даже если один из этих симптомов постоянно с вами, снижает качество вашей жизни, не терпите, обратитесь за помощью. К сожалению, ПТСР - не единственно возможное расстройство, которое появляется из-за войны", - подчеркивает психолог.