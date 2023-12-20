Мы тратим сотни гривен. Какое лекарство не нужно давать ребенку при простуде

У детей не так, как у взрослых

Врач отметила, что сиропы используют очень часто и родителям кажется это абсолютно логичным - давать ребенку препарат для отхаркивания.

"В основном сиропы от кашля (муколитики или отхаркивающие средства) работают таким образом, что разжижают мокроту и увеличивают ее количество, чтобы облегчить выведение мокроты из дыхательных путей. А кашлевой рефлекс у детей, в отличие от взрослых, не так развит. Ведь бронхи - это тоже мышцы, которые у детей анатомически узкие и мышцы не так сильны, а потому и сила кашлевого толчка значительно меньше, чем у взрослых, поэтому, зная эти анатомические особенности дыхательных путей детей, давайте представим, что будет, если дать сироп?" - говорит Диана Прокотовило.

Она объясняет, что кашель - это защитный рефлекс и очень хорошо, когда он есть.

"Оставьте себя в покое, если ребенок кашляет и это не мешает ему переворачивать дом с ног на голову", - советует педиатр.

Чем опасно применение сиропов

Сиропы при небольшом кашле увеличивают количество мокроты, которая начинает застаиваться в дыхательных путях. Это приводит к созданию благоприятной среды для размножения микроорганизмов и к развитию осложнений в виде бактериальной инфекции.

"Чаще всего причинами кашля у детей являются ОРВИ и соответственно стекание слизи из носа по задней стенке носоглотки, что рефлекторно вызывает кашель. И это вполне нормально!" – отмечает специалист.

Она советует в таких случаях разбираться с носом и активно промывать его солевыми растворами.

"Кончатся сопли - не будет и кашля. Как видим, в этой цепочке нигде нет нужды в сиропе", - отмечает Диана Прокотовило.

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Она добавила, что есть еще одна опасность от таких сиропов - бронхоспазмы.

Часто у детей (опять же из-за особенностей их анатомического строения дыхательных путей) встречается бронхоспазм (сужение просвета бронхов), что тоже вызывает кашель. Тогда надо специальные препараты, которые снимают этот спазм и расширяют просвет бронхов. А если этот спазм залить еще сиропом, то кашель не то что не исчезнет - мы только ухудшим ситуацию", - добавляет специалист.