"Мы спали на трупах": Маркус поразил признанием о выполнении боевых задач

Валерий Маркус рассказал о ночи на труппах россиян

Валерий Маркус - известный украинский защитник, который имеет звание сержант-майор и возглавляет 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" рассказал об одной из самых тяжелых ночей для всей бригады - ночь на труппах россиян.

"Сейчас буквально через 5 минут готовимся на следующий штурм. Были мы вынуждены остаться на этой позиции на всю ночь, траншейка узенькая и вся усыпана трупами п*****в. И мы, очевидно, пытались как-то спать по очереди, отдыхали. И собственно, мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта у меня еще не было, честно говоря. Непосредственно спать на труппе. Ну, что я вам скажу, зато мягко", - рассказал Маркус.

Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Также в этом же видео Маркус добавил, что они активно ведут штурм, но позиции окупантов достаточно крепкие.

Маркус сделал это не ради того, чтобы пожаловаться, а ради того, чтобы люди понимали, какую цену военные отдают за сохранение своих позиций и продвижение на поле боя.

Популярность Маркуса

Искренность Валерия покорила украинцев еще с 2014 года, когда он пошел на войну и начал вести свой блог и выпустил книгу Следы на дороге, сопровождаемую видеофайлами с войны на Донбассе. И все это ради того, чтобы люди больше знали о жизни военных и о том, что им приходится переживать на фронте.

Также целью Маркуса было собрать понимающую аудиторию, которая могла бы в любой момент помочь и осветить важные события. И интересно, что именно от Маркуса украинцы ждут новостей с фронта и всегда активно поддерживают его в комментариях.

Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)