"Мы переоцениваем себя в жизни других". Украинский певец показал очень драматическое видео, где он погибает в ДТП

Популярный украинский рэпер и радиоведущий ХАС (Назар Хассан) выпустил драматическое видео на трек Целуй меня из нового романтического мини-альбома "Любовь на любовь", по сюжету которого артист погибает в автокатастрофе.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

По словам певца, экранизированная композиция "о том этапе отношений, когда ты видишь как на тебя смотрят и делают вид, что любят, и ты понимаешь, что это не то, чего ты хочешь, но успокаиваешь себя, что это то, на что ты на данный момент заслужил".

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Целуй меня это о том, когда ты видишь, что все не искренне, порой наиграно, порой с преувеличением, порой не доиграли. Но ты это принимаешь, потому что это все, что у тебя сейчас. И для тебя это порой слаще любви, потому что если ты уже любви не испытываешь, то хотя бы есть это”, - делится эмоциями ХАС.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Артист признается, что Целуй меня - эмоционально и по содержанию довольно тяжелая песня, да и сюжет видео на нее рассказывает тоже непростую историю.

"То есть это держит внимание зрителя и на словах песни, и на самой картинке. Этим видео мы хотели донести то, что мы все очень переоцениваем себя в жизни других. Мы думаем, что когда нас не станет, жизнь остановится. На самом деле это не так .Проходит время, боль стихает, жизнь продолжается дальше и люди продолжают жить дальше", - говорит Назар о работе над видео.

Режиссером клипа стал Александр Хоменко, который уже сотрудничал с ХАСом, в частности, над экранизацией трека "Не продам".

