Метро на Виноградар: киян шокували сумною новиною

Метро на Виноградар у Києві та введення в експлуатацію нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" анонсувалося до кінця 2021-го, однак тепер терміни перенесли на цілий рік.

Дві нові станції будуються як продовження ділянки Сирецько-Печерської лінії, і нещодавно в КП "Київський метрополітен" звітували про хід робіт та показали фото тунелів та вентиляційний ходок між станціями. Втім, терміни виявилися зірвані.

За словами голови наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олега Токарева, зрив відкриття в намічені терміни з причини незадовільних темпів будівництва метро в бік житлового масиву Виноградар стався через зміну керівництва. Про це він заявив на прес-конференції 16 січня.

Токарев розповів, що наприкінці 2019 року був отриманий аванс 2,6 мільярда гривень (усього ж сума тендеру складає 6 мільярдів).

"За рік, який ми прожили з генеральним директором Василем Кобилем, було витрачено 1 мільярд і виконані, але не підписані замовником, роботи на 150 мільйонів. Від суми контракту це лише 2,5%. Тому 17 грудня наглядова рада вирішила звільнити Кобила і призначити на посаду гендиректора Метелицю Олександра Миколайовича", - сказав він.

В даний час роботи по будівництву нових станцій ведуться не в повному обсязі, додав головний інженер проекту Євген Шатайкін. За його словами, систематичні невиконання графіка почалися після того, як Метелицю "фактично відсунули від рішення проблем".

"Ми катастрофічно відстаємо від графіка. Зараз відставання не менш ніж на 7-8 місяців", - наголосив головний інженер.