У метро Києва торговка "з радістю" продає дітям цигарки, а батькам погрожує розправою (фото)

У метро Києва, а саме в переході на станції "Позняки", жінка продає цигарки дітям. При цьому на зауваження батьків реагує вкрай агресивно. Поліції, судячи з усього, торговка не боїться.

Про цю кричущу ситуацію розповіла місцева мешканка Ірина Бельська у Facebook -спільноті "ПознякиОсокоркиХарківський", показавши фото порушниці закону.

За словами киянки, день у день жінка продає цигарки поштучно і цілими блоками в переході біля метро "Позняки" (вхід з боку ТЦ "Піраміда").

Але, каже Ірина, найстрашніше те, що торговка "з радістю продає цигарки малолітнім дітям поштучно".

"Несанкціонована торгівля у метро, торгівля підакцизними товарами без документів, продаж поштучно, продаж цигарок малолітнім дітям... Тільки за останнім правопорушенням штрафи від 6800 до 17000 грн, не кажучи про палке бажання вихватити телефон і розбити його, щоб не знімали", - скаржиться киянка.

Група батьків неодноразово просили цю торговку не продавати цигарки малолітнім, але лише чули у відповідь погрози.

"Вчора викликали поліцію, жінка зібралась та пішла ще до її приїзду. Але через годину знову торгувала цигарками на тому ж місці. Благоустрій не поспішає, поліція теж. Залишається лише зробити цю жінку зіркою інтернету. Не можна наживатися на здоров'ї наших дітей!" - резюмувала Бельська.

Торговка цигарками в переході на метро "Позняки" (фото: facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)

У коментарях кияни відзначають, що у одному лише переході є кілька точок, де торгують цигарками вже більше місяця. Хоча закон робити це забороняє.