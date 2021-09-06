У метро Києва не пустили "візочника": просив знімати його на відео і скандалив

На станції метро Почайна співробітники метрополітену не пустили чоловіка на візку далі турнікета. Вони пояснили, що на цій станції він не зможе спуститися до поїздів.

Як пізніше повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон, в мережі розмістили відео не повністю і з пасажиром виникли й інші проблеми.

Виявляється, співробітники метрополітену попросили чоловіка почекати супровід і надіти захисну маску.

"Розміщена тільки частина відео. Пасажир не хотів чекати супровід, а також дотримуватися масочного режиму", - написала Макогон.

Також вона додала, що супровід в таких ситуаціях можна замовити заздалегідь за номером телефону.

"Нагадую, що замовити супровід заздалегідь можна за телефоном 238 5555 (механізм проїзду пасажирів з інвалідністю ми відпрацювали з Асамблеєю людей з інвалідністю)", - підкреслила Наталка Макогон.

Якщо послуга не була замовлена заздалегідь, то працівники метрополітену нададуть необхідну допомогу, але очікування може зайняти кілька хвилин.

Варто відзначити, що під час суперечки з поліцією і співробітниками метро чоловік просив очевидців зняти його на відео та опублікувати в мережі. Він наполягав на тому, що хоче потрапити на футбольний матч.

Через деякий час чоловік проїхав турнікет, під'їхав до сходів і зупинився. Через кілька хвилин до нього підійшли поліцейські й допомогли спуститися до вагонів поїзда.

Крім того, в Києві всього 14 станції повністю пристосовані для маломобільних груп населення. На них є спеціальні ліфти та підіймачі. На інших станціях в таких ситуаціях допомагають людям працівники метрополітену або поліція.