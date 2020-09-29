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У метро Києва загинув молодий хлопець: стали відомі деталі про зацепера

Автор: Анна Шиканова

Молодий хлопець заліз на вагон метро і впав під час руху поїзда

В метро Києва стався трагічний інцидент. Молодий хлопець загинув між станціями Видубичі та Славутич. За словами очевидців, він просто впав з даху вагона під час руху поїзда.

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Увечері в понеділок, 28 вересня, в поліцію звернувся один з пасажирів і розповів, що з даху вагона впав невідомий чоловік. Рух поїздів на зеленій гілці було зупинено і на місце події виїхали співробітники правоохоронних органів. Подробиці розповіли у виданні "Інформатор".

"Ми з'ясували, що чоловік зайшов у метро і на одній зі станцій заліз на дах потяга, а коли потяг почав рух, потерпілий впав і від численних травм помер на місці. Відразу між станціями Видубичі та Славутич зняли напругу, і зупинили рух", - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Він зазначив, що під час огляду місця події співробітники поліції виявили рюкзак з особистими речами та документами загиблого хлопця. Його ім'я в поліції розкривати не стали, повідомили лише, що йому 29 років, і він родом з Ужгорода.

Слідчий відділ управління поліції в метрополітені вніс дані про інцидент в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією – самогубство. На цей час поліція встановлює всі обставини та причини події. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали деталі моторошного вбивства дівчини-фармацевта в Одесі.

А також розповідали про те, що при катастрофі Ан-26 в Чугуєві загинув син депутата і ветерана АТО.

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