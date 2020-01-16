У метро Києва пенсіонер напав на школяра: порвав книгу і розбив окуляри

В метро Києва літній чоловік напав на 9-річну дитину і зламав їй окуляри. Чоловікові не сподобалося, що дитина читає в метро і він почав їй читати нотації. В результаті він розірвав хлопчику книгу, зламав очки, а від агресивної людини дітей захищав військовослужбовець ЗСУ.

Як розповіла тітка постраждалого хлопчика Тетяна Марущ, її племінник їхав разом з сестрою у вагоні метро. Він стояв біля дверей і читав книгу, сестра сиділа поряд. Несподівано до дітей почав приставати літній чоловік, який став вимовляти хлопчикові, що не потрібно йому читати, він і так сліпий, і краще б зайнявся спортом.

"Малий разом молодшим братом займається в дитячій студії ансамблю Павла Вірського. І навантаження там не менше, ніж у спортивній секції. Але яке до цього діло діду? Відібрав у дитини книжку, штовхнув малу, яка заступилася за брата. Ніхто у вагоні не заступився за дітей. коли хлопчик 9 років навернув рюкзаком дідуся за те, що той штовхнув сестру, якась тітонько почала верещати про малолітніх злочинців", - написала родичка постраждалої дитини.

Вона додала, що на наступній зупинці зайшов солдат – так його діти описали. З'ясувалося, що це 42-річний боєць ВСУ Георгій, у якого своїх двоє дітей. А заслужений пенсіонер – колишній працівник ВОХРу. Разом з військовим вони опинилися у відділенні поліції метрополітену.

Розбиратися в конфліктній ситуації довелося тітці дітей, бо батьки з об'єктивних причин змушені були виїхати в інше місто.

"В результаті: поламані окуляри, порвана куртка, розірвана книжка. На дідуся склали адмінпротокол. Діти перелякалися. І самій страшно, серед білого дня, в метро за дітей ніхто не заступився, якби не боєць української армії", - розповіла Тетяна Марущ.