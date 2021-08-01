У метро Києва пасажирів шокувало оголошення диктора: не були готові до такого (відео)

Що ж сталося у метро?

Спочатку на станції лунали стандартні оголошення на кшталт "Шановні пасажири! В касовій залі працюють автомати для оплати проїзду банківською карткою". Наприкінці повідомлення диктор закашлявся та закликав слідкувати за своїм здоров’ям, звертати увагу на симптоми й регулярно відвідувати лікаря.

Вперше у київському метро диктор закашлявся. Після стандартних оголошень на станціях пролунав кашель і повідомлення: «Кашель, що не проходить або посилюється, може бути симптомом раку легені. Шановні пасажири, піклуйтеся про своє здоров’я і не забувайте регулярно відвідувати лікаря». До Всесвітнього дня боротьби з раком легені ми провели перформанс за підтримки Київського метрополітену в рамках Року обізнаності про рак легені. Все для того, аби вкотре привернути увагу до захворювання, яке щороку забирає життя більш ніж 9000 українців. Люди часто ігнорують симптоми, зокрема кашель, і близько 70% хворих на рак легені потрапляють до лікаря вже на пізніх стадіях. Якщо ви маєте кашель, біль у грудях, задишку та охриплість, обов’язково зверніться до сімейного лікаря. Це заради вашого життя! Posted by Roche Ukraine on Friday, July 30, 2021

Ця подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легені, який відзначають 1 серпня. Організатори акції вирішили у такий спосіб привернути увагу до захворювання, яке щороку діагностують у близько 13000 українців.

Цікаво, що це вперше в Україні оголошення у метро використали для соціального перформансу. І акція була проведена відразу на кількох багатолюдних станціях - "Вокзальній", "Лівобережній" і "Театральній".

"Я просто їхала на роботу і раптом почула цей кашель. Бачила, як навколо мене десятки людей насторожились і підняли голови. Тепер, якщо у мене з’явиться кашель, я буду більш пильною, не списуватиму все на звичайну застуду і зателефоную сімейному лікарю", - зізналася одна з пасажирок столичної підземки.

У метро Києва трапилася незвична подія (фото: stoplungcancer.org.ua)

Важливо запам'ятати!

Кашель, що не проходить або посилюється, є одним із найпоширеніших симптомів раку легені. Він може бути ознакою інших захворювань, проте за наявності цього симптому варто негайно звернутися до лікаря.

"Кашель можна легко переплутати з ознакою інших хвороб і не надати йому суттєвого значення. Деякі онкопацієнти місяцями не звертали уваги навіть на легке покашлювання, адже були впевнені, що це бронхіт, застуда чи наслідок паління", - відзначає завідувач відділення пухлин легень та середостіння Національного інституту раку Богдан Борисюк.

Дізнатися більше про рак легені можна на сайті: stoplungcancer.org.ua

У метро Києва трапилася незвична подія (фото: stoplungcancer.org.ua)