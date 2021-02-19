У метро Києва неадекват відзначився мерзенною витівкою у пасажирів на очах (відео)

Чоловік відійшов подалі від інших людей і прилаштувався біля самого тунелю, прямо навпроти монітора, на якому транслювалося те, що відбувається на пероні.

Судячи з таймера в підземці, інцидент стався близько половини восьмого вечора, коли "година пік" вже минула, і на станції метро було не багатолюдно.

В цей час інші пасажири стояли на відстані декількох метрів від неадеквата.

"П'яне бидло с**ть в метро", - прокоментував кадри автор відео, який спостерігав за ситуацією.

Інші люди вважали за краще не звертати увагу на чоловіка, який "сплутав" метро з громадським туалетом.

Примітно, що правоохоронців, які повинні стежити за порядком у підземці, в цей момент поруч не виявилося.

"І де поліція метрополітену, коли вона так потрібна?", - йдеться у підписі до публікації.

Відео: У Києві чоловік справив нужду на пероні метро "Лук'янівська"

Користувачі мережі обурюються інцидентом в метро і "реакцією" інших пасажирів. Однак у коментарях також деякі піднімають питання про проблеми з громадськими туалетами в столиці - мовляв, їх недостатньо.

Стільки цікавих коментарів і коментаторів. Для початку сходіть, знайдіть хоча б один туалет у наземному транспорті, де його зробити в рази легше! Ну про маршрутки, які користуються зупинками "Київпас", взагалі мовчу! А автор міг би не тільки знімати, але й знайти станційних робітників, але ні, хайпанути хочеться.

А сказати працівникам - ні?

Так, це дуже огидно, бридко. Але де туалети? Що робити людям? Я його не виправдовую...

Лук'янівська. Зверху McDonald's і Квадрат з туалетами... Бидло с**кливе...

Давно пора на станціях метро зробити туалет!

Зазначимо, що в Україні з вересня 2019 року набули чинності нові державні будівельні норми (ДБН) обов'язкового облаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції.