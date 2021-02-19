У метро Києва неадекват відзначився мерзенною витівкою у пасажирів на очах (відео)

У Києві чоловік справив нужду на пероні станції метро "Лук'янівська" на очах у інших пасажирів. Інцидент в цей час знімав на відео очевидець.
Відповідний ролик 19 лютого опублікований на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Чоловік відійшов подалі від інших людей і прилаштувався біля самого тунелю, прямо навпроти монітора, на якому транслювалося те, що відбувається на пероні.
Судячи з таймера в підземці, інцидент стався близько половини восьмого вечора, коли "година пік" вже минула, і на станції метро було не багатолюдно.
В цей час інші пасажири стояли на відстані декількох метрів від неадеквата.
"П'яне бидло с**ть в метро", - прокоментував кадри автор відео, який спостерігав за ситуацією.
Інші люди вважали за краще не звертати увагу на чоловіка, який "сплутав" метро з громадським туалетом.
Примітно, що правоохоронців, які повинні стежити за порядком у підземці, в цей момент поруч не виявилося.
"І де поліція метрополітену, коли вона так потрібна?", - йдеться у підписі до публікації.
Відео: У Києві чоловік справив нужду на пероні метро "Лук'янівська"
Користувачі мережі обурюються інцидентом в метро і "реакцією" інших пасажирів. Однак у коментарях також деякі піднімають питання про проблеми з громадськими туалетами в столиці - мовляв, їх недостатньо.
Зазначимо, що в Україні з вересня 2019 року набули чинності нові державні будівельні норми (ДБН) обов'язкового облаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції.
Нагадаємо, нещодавно вандали розбили вікна в поїздах київського метро, у вагонах були люди.
Раніше повідомлялося, що в Києві сталася НП біля метро "Майдан Незалежності", де в переході повністю обвалилася стеля, а людей врятувало диво.