З метро Києва почали виганяти певних людей: дивіться на відео

Судячи з відео, дівчина зайшла у вагон метрополітену без маски та зовсім не збиралася її надягати. Співробітник метро підійшов до неї й зробив зауваження. Вона не відреагувала. Тоді він вже наполегливо попросив її покинути вагон і вона, злякавшись вибігла.

Все відбувалося на очах у інших пасажирів. В кінці дівчина без маски матюками відреагувала на подію.

У київському метро почали виганяти людей без масок

Нагадаємо, що масочний режим в Україні ще ніхто не відміняв. А нещодавно головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що носіння медичних масок у країні відбуватиметься до останніх днів подолання пандемії у світі.