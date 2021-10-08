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З метро Києва почали виганяти певних людей: дивіться на відео

Автор: Людмила Жукова

У метро Києва посилили контроль за людьми, які порушують карантин, а саме над тими, хто не носить на обличчі захисні маски.

Про це повідомляється на відео Магнолії-ТВ.

Судячи з відео, дівчина зайшла у вагон метрополітену без маски та зовсім не збиралася її надягати. Співробітник метро підійшов до неї й зробив зауваження. Вона не відреагувала. Тоді він вже наполегливо попросив її покинути вагон і вона, злякавшись вибігла.

Все відбувалося на очах у інших пасажирів. В кінці дівчина без маски матюками відреагувала на подію.

У київському метро почали виганяти людей без масок

Нагадаємо, що масочний режим в Україні ще ніхто не відміняв. А нещодавно головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що носіння медичних масок у країні відбуватиметься до останніх днів подолання пандемії у світі.

Як ми раніше писали, в Україні вже почали вводити карантинні обмеження для транспорту.

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Київ