В метро Киева девушка прыгнула на рельсы и пошла на встречу поезду: фото и детали ЧП

В метро Киева произошел инцидент из-за девушки, которая прыгнула на рельсы и пошла на встречу стремительно к ней приближающемуся поезду.

После этого туда же спрыгнул мужчина и обнял ее. Другим пассажирам удалось сделать фото с места происшествия.

Известно, что инцидент произошел на станции "Площадь Льва Толстого".

По сообщениям столичных Telegram -каналов, появившихся утром 26 февраля, девушка шла путями на встречу прибывающего поезда. К счастью, машинист успел вовремя затормозить, поэтому обошлось без пострадавших.

Раньше мы писали, что в метро Киева парочка пела и приплясывала под "День победы".

Кроме того, стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях.