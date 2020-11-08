У метро Києва агресивний пасажир накинувся на "копів": фото з місця НП

В метро Києва агресивний пасажир накинувся на правоохоронців після того, як йому зробили зауваження за відсутність маски.

НП сталася на станції метро "Арсенальна" 8 листопада. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Працівники "Муніципальної охорони", на яких покладено обов'язок стежити за дотриманням маскового режиму в метрополітені, зробили зауваження чоловікові без маски", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він відреагував агресивно, почав кидатися на правоохоронців і застосував сльозогінний газ.



"На щастя, ми завжди готові до подібних випадків. Чоловіка заспокоїли і викликали поліцію. Далі справою займуться правоохоронці", - розповіли в "Муніципальній охороні".

В метро Києва пасажир накинувся на правоохоронців (фото: dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що буквально кілька днів тому подібний інцидент стався на станції метро "Славутич". Чоловік з ножем напав на поліцейського і бризнув в обличчя "копу" газовим балончиком через зауваження про те, що потрібно носити маску.

Зазначимо, що у Києві ввели жорсткий контроль карантину в метро. Працівники "Муніципальної охорони" перевіряють пасажирів на станціях, перонах та в вагонах метро на наявність захисних засобів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що з прийняттям нового закону про штрафи за порушення карантину в Україні (від 6 листопада) за відсутність маски на вулиці не будуть штрафувати. Також штрафувати не будуть неповнолітніх. Штрафи за носіння маски торкнуться громадських місць та транспорту, їх розмір від 170 до 255 гривень.