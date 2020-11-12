Місяць мучили в операційних: моторошні дані про смерть молодої дружини екс-глави МОЗ

35-річна Анастасія Островська 8 листопада померла на операційному столі в Києві. Дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі місяць промучилась під ножами хірургів, але її так і не вдалося врятувати.

Жінку місяць тому поклали на планову операцію з видалення каменів з жовчного міхура. Попри те, що хірургічне втручання є нескладним, і операція була лапароскопічною (з мінімальним розрізом), лікарі перерізали важливу судину, що живить печінку. За фатальним збігом обставин, директор клініки - хороший друг сім'ї, пише Obozrevatel.

Сестра Насті Вероніка написала в соцмережах, що операція повинна була тривати 40 хвилин, але тривала 5 годин. Весь цей час лікарі намагалися зупинити кров.

"Потім була реабілітація тиждень, потім ще одна операція через те, що погано були поставлені дренажі і рідина не відходила. Запевняли, що все добре зробили, але через тиждень почалася кровотеча. І знову провели операцію. Потім запевнили, що вона йде на поправку і перевели її в клініку "Д." на реабілітацію", - розповідає Вероніка Островська.

Скріншот (facebook.com/veronikamarch)

На другий день в клініці зробили четверту операцію, яка виявилася фатальною.

"Пробач, що не захистила Тебе! Пробач, що не вберегла!" - написала сестра.

Увечері 8 листопада Анастасія померла. Прощання з нею пройшло 11 листопада в соборі на Лівому березі. Настю поховали у рідному Львові 12 листопада.

У Анастасії на сторінці є спільне фото, де вона з чоловіком відпочиває разом з директором клініки і його сім'єю в Кам'янець-Подільському.

Островська родом зі Львова. З Олександром Квіташвілі вона познайомилася, коли працювала в одному з департаментів Міністерства охорони здоров'я. Свою кар'єру в Києві дівчина починала в Раді національної безпеки України (РНБО). Останнім часом Настя працювала у громадській організації Національна платформа "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію", де була координатором проекту.

Анастасія Островська (фото: facebook.com/veronikamarch)

Про Анастасію говорять, як про світлу і життєрадісну людину. У дівчини була гарна освіта, ідеальна англійська і великі перспективи.

Знайомі кажуть, що Анастасія та Олександр дуже любили один одного. Зараз чоловік розбитий горем.

Анастасія з багатодітної сім'ї. Крім сестри у неї ще є два брата. Відомо, що Вероніка працює моделлю, знімається в кіно, ще один брат також зайнятий у кіновиробництві.

А мама Анастасії відома у Львові спортсменка - чемпіон світу та Європи з бігу на 100 км, по 12-годинного бігу, багатоденного бігу, "10 марафонів за 10 днів".

Нагадаємо, що про смерть Анастасії Островської стало відомо з соціальних мереж. Дівчина померла увечері 8 листопада, через місяць після планової операції в приватній клініці. За деякими даними дружину екс-міністра оперували в клініці "Борис".

Раніше ми писали, що смерть дружини екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі обростає скандалами.