До місця трагедії в Одесі прибула військова техніка: що відбувається (відео)

Пожежа в Одесі вже забрала життя 12 людей, серед яких викладачі коледжу, студенти, а також пожежний. Рятувальники, ризикуючи своїм життям, продовжують пошук загиблих. Щоб уникнути можливого обвалу, стіну планують зміцнити металевою конструкцією. А в ніч на вівторок, 10 грудня, біля місця трагедії помітили військову техніку.

Зазначимо, що згорілий 4 грудня будинок Асвадурова 1914 року знаходиться на розі Троїцької та Пушкінської. Сьогодні в Одесі було частково перекрито рух по Пушкінській у зв'язку з розбором стін.

Є версія, що бронетранспортер, який приїхав до місця пожежі, буде брати участь у знесенні стіни, для того щоб убезпечити рятувальників у разі її обвалу.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що в місто у вівторок, 10 грудня, може прибути Володимир Зеленський, щоб обговорити з керівництвом Одеси ситуацію з пожежною безпекою.

На місце пожежі в Одесі приїхав БТР (відео: facebook.com/odessahello)

До речі, за інформацією місцевих видань, директору коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також завідуючій відділенням збираються оголосити про підозру.

Передбачається, що заввідділенням повернулася в свій кабінет № 9 після наради і побачила, що там димить удлиннитель. Замість того, щоб вжити заходів, жінка запанікувала, зачинила двері і побігла шукати директора. Через 20 хвилин горіло вже 700 квадратних метрів, а студенти в деяких аудиторіях навіть не були попереджені, що в будівлі пожежа.

Так виглядає згорілий будинок Асвадурова з висоти пташиного польоту (фото: Думська)