Місця самого сильного зараження коронавірусом: медики склали список ризиків

Лікарі склали список місць, де ймовірність підхопити COVID-19 найвища і найменша. Відзначається, що заняття спортом на свіжому повітрі, відвідування музеїв та походи в супермаркет належать до місць з низьким рівнем зараження.

Ізраїльський МОЗ випустив таблицю, в якій вказав місця і діяльність людей, які сприяють поширенню коронавірусу. Всі місця і діяльність розбиті на 9 груп. Список розмістив на своїй сторінці у Facebook Олег Вишняков.

Заняття та місця з найнижчим ризиком зараження:

1 категорія: доставка їжі кур'єрами, заняття спортом на повітрі

2 категорія: дитячі ігри (діти-підлітки), використання одного туалету в будинку, заправка машин на АЗС, кемпінгу, відвідування музею.

3 категорія: похід в гості в іншу сім'ю, відвідування лікаря, їжа за межами будинку, покупки в супермаркеті, відпочинок на пляжі, ходьба по жвавій вулиці

Заняття та місця з середнім ризиком зараження:

Категорія 4: купання в громадському басейні, відвідування торгового центру, користування громадськими туалетами, пікнік на природі, перебування у готелі

Категорія 5: відвідування кінотеатру, заняття в школі та літні табори, відвідування казино, робота в загальному офісі, відвідування перукарні, спортивні ігри на спортивному майданчику.

Категорія 6: перельоти, відвідування ресторану, поїздка в автобусі чи поїзді, заняття в спортзалі, боулінг, відвідування літньої людини в її будинку, гра в баскетбол.

Заняття та місця з найбільшою небезпекою:

Категорія 7: відвідування весілля, рукостискання або обійми, відмова від носіння захисної маски, їжа в громадській їдальні, гра на дитячих майданчиках.

Категорія 8: відвідування спектаклю або концерту, відвідування синагоги, церкви, мечеті, відвідування стадіону, відвідування пабу (всередині приміщення).

Місця і заняття з найбільшим ризиком зараження:

9 Категорія: відвідування нічного клубу.

Подібну таблицю склали також і вчені з медичної асоціації Техасу. Вони ввели 9-бальну шкалу, де 1-найменша ймовірність зараження, а 9 – найбільший ризик захворіти. Про це пише "Укрінформ".

В найнебезпечніші зони в американських фахівців потрапили:

Обід в громадській їдальні – 8 балів

Відвідування багатолюдного концерту – 9 балів

Тренування в спортзалі – 8 балів

Відвідини стадіону – 9 балів

Відвідування парку розваг – 8 балів

Релігійні служби, де понад 500 осіб – 9 балів

Відвідування кінотеатрів – 8 балів

Відвідування барів – 9 балів

Фото: Укрінформ

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