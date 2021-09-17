Заважала музика: одесит пояснив, чому погрожував підірвати гранату в школі (Відео)

Інцидент стався сьогодні вдень на стадіоні школи №86 у Київському районі міста.

"Під час проведення шкільного спортивного заходу до працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши схожий на гранату предмет, наказав вимкнути музику", - йдеться в повідомленні поліції.

На місце викликали "копів", і незабаром зловмисник був затриманий.

З'ясувалося, що 44-річний одесит мав при собі корпус гранати без вибухової речовини. За словами чоловіка, муляж він купив близько пів року або рік тому.

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на території школи (фото: od.npu.gov.ua)

На питання, навіщо він носить з собою такий макет гранати, чоловік зазначив, що "він стурбований!"

Слідчі кваліфікували інцидент як погрозу вбивством (за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу), оскільки працівник школи сприйняв дії "підривника" як реальну загрозу своєму життю.

Відео: в Одесі затримали чоловіка, який перелякав працівників школи своєю навчальною гранатою