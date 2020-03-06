Заходи по боротьбі з коронавірусом не так зрозуміли: у київській школі сталася НП

У Києві в школі отруїлися учні та були госпіталізовані в дитячу лікарню Охматдит для надання медичної допомоги. Інцидент стався у школі № 159 на Солом'янці (вулиця Генерала Тупікова, 22). Причиною називають розпилювання в навчальному закладі антисептика для рук.

Згідно з інформацією Солом'янського УП, учні 5 класу розпорошили один на одного цей антисептик, після чого двох доставили в лікарню, а решту чотирьох відпустили додому.

Директор школи не вважає подію нещасним випадком, пише киянка Альона Парфьонова в пабліку "Бацьки SOS" на сторінці в Facebook.

За її словами, причини та обставини керівництво навчального закладу з'ясовувати не збирається.

"Дивлюся що у 159 школі Києва заходи щодо протидії коронавірусу якось не так зрозуміли", - йдеться у публікації.

Як зазначається в повідомленні dtp.kiev.ua, на місце події 5 березня до школи прибули чотири карети "швидкої допомоги".

У Києві у школі госпіталізували учнів через отруєння (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У шістьох хлопців виявили симптоми отруєння, після чого двох госпіталізували, а інших відпустили додому.

Додамо, що факт отруєння школярів підтвердили в департаменті охорони здоров'я КМДА.

Антисептик дітям дали батьки. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

"Батьки передали дітям антисептик, а вони його розлили в класі. В результаті опікове отруєння дихальних шляхів отримало двоє школярів. Їх госпіталізували", - розповіло джерело.

Правоохоронці займаються розслідуванням причин НП в школі.

Як повідомлялося раніше, в Києві через загрозу поширення коронавіруса прийняли рішення щодня вимірювати температуру учням, посилили заходи профілактики і мають намір обмежити батькам доступ до шкіл.