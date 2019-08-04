Мертва дитина у валізі: горе-мати відпустили на свободу

22-річну Ганну Пилявську, яка викинула свого дворічного сина у валізі, відпустили. Справа в тому, що прокурор не підписав повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє ТРК "Буковина".

Зараз горе-матері інкримінують лише крадіжку батьківської рушниці і грошей до того, як вона викинула власну дитину у валізі.

Запобіжний захід за цим звинуваченням їй виберуть у понеділок, 5 серпня. Про це виданню стало відомо з власних джерел.

Скріншот поста (facebook.com/suspilne.bukovyna)

Як ми раніше писали, жінку шукали майже місяць, вона була оголошена в розшук. Її випадково побачили в автобусі Хмельницький-Чернівці, після чого поліцейські затримали її. Відомо, що весь цей час жінка жила у знайомих в Хмельницькій області.

Фото: 22-річна Ганна Пилявська (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що згідно з даними судмедекспертизи, причиною смерті дитини став напад бронхіальної астми. Темні сліди на тілі, які спочатку прийняли за синці, виявилися трупними плямами - хлопчик помер за кілька днів до того часу, як його знайшли.

На допиті сказала Ганна поліцейським, що просто злякалася смерті від астми свого сина Сашка і вирішила викинути його у валізі.

Ганна Пилявська народилася в Чернівцях, але переїхала в Хмельницьку область. Її батько - військовий, чоловік відбуває тюремний термін за майновий злочин. У Чернівцях вона знімала житло, але після виявлення трупа її сина 27 червня з'їхала.

Як повідомлялося раніше, на початку липня Сашу Пилявского поховали в селі Давидківці Хмельницької області. На похорон власного сина Ганна не прийшла.