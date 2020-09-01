ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мертва риба на березі: страшна екологічна аварія сталася під Житомиром

Автор: Роман Мирончук

В селі Ружин Житомирської області сталася екологічна катастрофа, через яку в річці Роставиця за один день подохли тисячі рибин. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Наголошується, що через забруднення річки береги вкрилися мертвечиною. Місцеві жителі вважають, що причина всіх бід – молокозавод, який скидає відходи у воду.

При цьому на підприємстві все заперечують, і пов'язують масову загибель риби з посушливим літом і недостатньою кількістю кисню в річці.

Популярні новини

Екологічна катастрофа під Житомиром масово вбила рибу (відео: YouTube)

Рибоохоронний патруль розглядає обидві версії. За попередніми підрахунками, збиток від мору риби становить близько 1,5 мільйона гривень.

Люди думають над тим, як швидше прибрати мертву рибу, щоб вона не продовжувала забруднювати воду. Місцеві побоюються, що забруднитися також може і вода в криницях, з яких вони щодня п'ють воду і готують їжу.

Нагадаємо, в Криму висохло мальовнича рожеве озеро, яке любили всі туристи. Мова йде про озеро Сасик-Сиваш, яке знаходиться недалеко від Євпаторії.

Раніше ми писали про те, що в Одесі море затягнуло нафтовою плівкою, але попри це, люди все одно продовжували купатися. Витік палива стався із затонулого танкера Delfi, який місцева влада вже неодноразово намагалися витягнути з моря, але весь час у них нічого не виходило.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Житомирэкологическая катастрофа