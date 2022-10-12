Мэрия польского города дала беженцам из Украины несколько месяцев, чтобы стать самостоятельными

Отмечается, что в Опольском регионе украинских беженцев принимают 15 воеводских заведений, и в настоящее время в таких центрах пребывают 1532 человека. Они помимо крыши над головой получают тут также бесплатное питание.

Город потратил на проживание и питание для граждан Украины в 2 своих центрах размещения беженцев 575 538,54 злотых за период с апреля по сентябрь.

Советник опольского воеводы Катажина Окос рассказала, что ратуша предоставляет беженцам проживание в доме по ул. Дамбония и в общежитии на ул. Торова.

Теперь мэрия Ополе призывает все еще остающихся под ее опекой беженцев из Украины - в центрах размещено в настоящее время почти 70 человек - научиться заботиться о себе самостоятельно. Так, переселенцам дали на поиски работы несколько месяцев.

Также чиновники обещают поддержать тех беженцев, кто не сможет обрести полную независимость.

По словам мэра Ополе Адама Лещинского, в основном беженцы в их центрах - это женщины с детьми школьного возраста.

"В связи с тем, что женщины преимущественно трудоспособного возраста, к поддержке присоединилась Уездная служба труда в Ополе, которая каждому человеку предоставила разнообразные предложения по трудоустройству", - рассказал градоначальник.

Власти Ополе сообщили беженцам, что они должны стать самостоятельными до конца 2022 года, но заверили при этом, что "без помощи никто не останется".

"Альтернативной формой поддержки будет убежище в центре в Глухолазах",– говорит Лещинский.

Комната в польском общежитии для беженцев из Украины (фото: Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl)