Сеть всколыхнула новость о "смерти" Ольги Харлан: спортсменка эмоционально ответила

34-летня олимпийская чемпионка вышла на связь с подписчиками и рассказала, что она была неприятно удивлена.

"Сегодня утром одна из подписчиц прислала мне новость с одной страницы в Фейсбуке. Если честно, я в шоке, она будет в следующей сторис. Также комментарии под этой новостью. Сами увидите", - отметила Харлан.

Затем она показала в Stories скриншот с этой новостью и огромное количество сообщений, где люди выражают свои соболезнования.

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"Во-первых, я была в шоке от новости, во-вторых, я была в шоке, сколько комментариев и сколько распространений этой новости. В-третьих, люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации, Слава Богу, она фейковая", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Также она попросила не реагировать на такие сообщения с фейковых страниц, которые таким образом привлекают подписчиков и накручивают просмотры.

"Со мной все хорошо, но отписывайтесь наф**г от этих страниц, не реагируйте. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, это очень низко. Поэтому, люди, проверяйте информацию, со мной все хорошо", - подчеркнула спортсменка.

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Также она поблагодарила своих фолловеров за пожелания долгих лет жизни.

Напомним, Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годах, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европейских игр, многократная чемпионка Украины, заслуженный мастер спорта Украины.

На Олимпийских играх-2024 в Париже она завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)