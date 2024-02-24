В сети появилась интерактивная Летопись обороны Мариуполя

В Летописи впервые зафиксирована поденная хроника борьбы за Мариуполь в начале полномасштабного вторжения и в течение 86 дней обороны города. Активное участие в его создании принимали защитники Мариуполя: давали свои показания, делились фактами, дополняли друг друга. Одними из первых рецензентов Летописи стали Денис Редис Прокопенко, Денис Шлега, Виктор Сикоза, Валерий Падитель, Игорь Чертов.

"Каждая большая битва непременно должна быть воспета и запечатлена в культурных артефактах. Детализация тех событий - это первый шаг на пути к глубинному осмыслению и раскрытию того феномена самоотверженности и мужества, который сделал эту битву ВОЗМОЖНОЙ", - считает Денис Прокопенко.

Сайт m86.city является частью проекта "М86. Летопись обороны Мариуполя", который охватывает выставку плакатов (до 3 марта и ее можно посетить в Музейно-выставочном центре Музея истории Киева) и видеоэксплейнер, кратко объясняющий хронику обороны города. Важно, что все, кто собственными глазами видел оборону Мариуполя, могут добавить свои показания в Летопись.

"Летопись - это начало пути сохранения памяти, а не его финал. Это проект с открытым кодом. Как урбан-бюро мы много лет помогали Мариуполю развиваться. Память является неотъемлемой частью города. Мы усердно работали над летописью, собрали сотни свидетельств военнослужащих, обработали тысячи фото- и видеоматериалов, снимки спутников и десятки тысяч файлов, верифицировали их с командирами - и наконец-то готовы презентовать поденную Летопись обороны Мариуполя", - говорит Виктория Титова, CEO Big City Lab.

Еще одна важная миссия Летописи обороны Мариуполя - адвокация возвращения пленных.

"Более 2000 защитников остаются в российском плену. Пора бороться за тех, кто завоевал время для нас. Летопись - не только фиксирование событий, но и мощный инструмент адвокации для возвращения пленных, один из инструментов борьбы Украины за пленных", - отмечает Наталья Емченко. , член наблюдательного совета Mariupol Reborn, директор по коммуникациям SCM.

Сайт Летописи будет обновляться еженедельно, также его авторы предлагают присоединиться к его страницам в соцсетях и подписаться на мейл-рассылку, чтобы день за днем узнавать события в Мариуполе 2 года назад.

Напомним, оборона Мариуполя продолжалась 86 дней с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Согласно заявлению Генштаба, подвиг защитников города не позволил россиянам опрокинуть группировку в количестве до 17 батальонных тактических групп (около 20 000 человек) на другие направления.

Тем самым гарнизон Мариуполя помешал реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для оцепления группировки ООС.