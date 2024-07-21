В сети появилось новое фото Остапа Ступки, которого признали виновным за "пьяное" ДТП

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит ее коллега Остап Ступка, которого в ноябре прошлого года признали виновным по делу о совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Так, в своем блоге Сумская опубликовала фото, на котором она позирует со Ступкой и актрисой Ольгой Атанасовой.
Снимок сделан на закрытии Одесского кинофестиваля.
Отметим, что после скандального ДТП Остапа редко можно увидеть на публичных заведениях. Соцсети актер тоже не ведет.
Ольга Сумская, Остап Ступка и Ольга Атанасова (фото: instagram.com/olgasumska)
5 апреля 2023 года Остап Ступка совершил ДТП. Он, управляя своим Range Rover, столкнулся с припаркованным Mitsubishi, в котором находился 38-летний мужчина.
В результате аварии мужчина получил травмы и его доставили в больницу, а Ступку задержала полиция. В его крови обнаружили 1,62 промилле алкоголя.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения. окурор Киевской городской прокуратуры во время судебных дебатов потребовал для актера три года лишения свободы и запрет на управление автомобилем на пять лет.
Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)
4 ноября Голосеевский районный суд Киева признал Ступку виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и назначил наказание в виде ограничения свободы на три года и лишения права управлять автомобилем на восемь лет. Киевская городская прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение в апелляционном порядке.
Сейчас Остап Ступка работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
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