Мер Немирова лікувався від COVID-19 в "пеклі": так він описав умови в лікарні

Мер міста Немирова Віктор Качур з дружиною захворіли коронавірусом. Про свій діагноз глава міста дізнався 20 серпня і його направили на лікування в лікарні Вінниці. Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці.

За словами Качура, коронавірус дуже важкий вірус і не поспішає відступати. Також він зазначив, що в лікарнях лікарі не встигають справлятися з усіма прибулими хворими. Всі 20 днів лікування Віктор Качур приймав антибіотики.

"Нарешті я отримав контрольний негативний тест на Covid-19. Безумовно, на цьому моє лікування не закінчується, адже наслідки коронавіруса для організму не проходять безслідно. Однак, для людей я не несу небезпеки. 21 день антибіотиків і вірус переможений. Сьогодні, після 16 днів перебування у лікарні, мене виписують", - написав мер Немирова.

Мер розповів подробиці боротьби з інфекцією , що йому вдалося побачити у лікарні за час свого лікування.

"Після такого всі скепсис про коронавирусе зникає, тому що тут — пекло на землі", — розповів Віктор Качур виданню "33 канал".

За словами Качура, спочатку у нього не виявили коронавірус, він відчував легке нездужання. Його дружина втратила свідомість в лікарні, у неї був дуже низький тиск.

"Як виявилося, у неї був тиск 70 на 50. "Швидка" одна, потім реанімаційна бригада — і нас обох терміново повезли у Вінницю. Це нас і врятувало. Тому що за 10 днів у нас обох було уражено вже 2/3 легенів, процес був незворотнім, прогнози були невтішними... Але завдяки лікарям і медсестрам Вінницької районної лікарні ми змогли побороти COVID-19. Нам тепер до кінця днів молитися за наших медиків", — розказав Віктор Качур.

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