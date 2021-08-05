Мер Конотопа облив водою нардепа прямо в міськраді: "пропоную вам трохи протверезитися" (відео)

Мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Качуру, який і приніс цю пляшку з рідиною. Конфлікт стався прямо на сесії міськради 6 серпня.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Ювента".
На кадрах видно, як градоначальник і ветеран АТО на Донбасі підходить до нардепа з пляшкою в руках, відкриває кришку і починає поливати "слугу", зі словами: "Пане Качура! Я пропоную вам трохи протверезитися нашою конотопською водичкою... і прийти трошки до тями".
Опоненти почали штовхатися, і в цей момент підбігли охоронці та розняли їх.
Відео: мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою нардепа Олександра Качуру
Качура на сесії міськради показував цю пляшку і стверджував, що приніс її для демонстрації, як погано очищає воду місцевий водоканал.
Вже після "душа" від Семеніхіна політик написав на нього заяву зі звинуваченням у "перешкоджанні діяльності народного депутата". Було відкрито провадження.
Мер Конотопа, своєю чергою, розповів, що Качура погрожував йому в особистому листуванні.
Семеніхін опублікував у своєму Facebook відео з роз'ясненнями конфліктної ситуації, зверненням до президента Володимира Зеленського, і викладенням своєї версії інциденту. Мер зазначив, що Качура, серед іншого, намагався зірвати сесію, а також "поливав брудом місто і міську владу".
Відео: мер Конотопа Артем Семеніхін після конфлікту з нардепом Олександром Качурою зробив заяву
Раніше повідомлялося, що мер Конотопа спалив російський прапор під посольством РФ у Києві та записав відеозвернення.
Нагадаємо, нещодавно колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з Тимофієм Миловановим, радником голови офісу президента, на своєму дні народження.