Мер Конотопа облив водою нардепа прямо в міськраді: "пропоную вам трохи протверезитися" (відео)

На кадрах видно, як градоначальник і ветеран АТО на Донбасі підходить до нардепа з пляшкою в руках, відкриває кришку і починає поливати "слугу", зі словами: "Пане Качура! Я пропоную вам трохи протверезитися нашою конотопською водичкою... і прийти трошки до тями".

Опоненти почали штовхатися, і в цей момент підбігли охоронці та розняли їх.

Відео: мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою нардепа Олександра Качуру

Качура на сесії міськради показував цю пляшку і стверджував, що приніс її для демонстрації, як погано очищає воду місцевий водоканал.

Вже після "душа" від Семеніхіна політик написав на нього заяву зі звинуваченням у "перешкоджанні діяльності народного депутата". Було відкрито провадження.

Мер Конотопа, своєю чергою, розповів, що Качура погрожував йому в особистому листуванні.

Семеніхін опублікував у своєму Facebook відео з роз'ясненнями конфліктної ситуації, зверненням до президента Володимира Зеленського, і викладенням своєї версії інциденту. Мер зазначив, що Качура, серед іншого, намагався зірвати сесію, а також "поливав брудом місто і міську владу".

Відео: мер Конотопа Артем Семеніхін після конфлікту з нардепом Олександром Качурою зробив заяву