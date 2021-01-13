Мер Івано-Франківська на нараді пожартував про потопельника: відео обурило українців

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на нараді з чиновниками місцевої міськради пожартував про чоловіка, який потонув, і тіло якого рятувальники шукають вже кілька днів.

Відповідне відео 13 січня опубліковано на Facebook-сторінці "Рагу.лі".

Так, в мережу потрапили кадри, як тема пошуків потопельника на місцевому озері викликала сміх у членів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на чолі з Марцінківом.

"Знайшли того хлопа чи ні?" - запитав градоначальник. А на негативну відповідь і слова про продовження пошукової операції мер висловив припущення, що "він, напевно, поплавати пішов додому".

"Та спливе сам, - додав Марцінків після вибуху сміху чиновників.

Відео: Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пожартував про потопельника на нараді

В мережі ситуація викликала шквал обурення та критики. Українці пишуть, що сміятися над такою темою недопустимо й аморально, а також вказують на те, що "жарт" про чоловіка, який потонув, розсмішила багатьох чиновників на засіданні, а не тільки самого лише мера.

Невдалий жарт. Але не думаю, що він цілком характеризує Марцінківа як людини. Присутні реагують теж невдало

Для пересічного українця такі висловлювання не припустимі, а для мера - тим більше...

Ой, цікаво, а про своїх дітей би так жартував?

Треба справедливо зауважити, що ірже не він один

Жах!

Дно!

Раніше повідомлялося, що минулого року мер Івано-Франківська влип у гучний скандал через ромів, через що на Руслана Марцінківа навіть відкрили кримінальне провадження.

Пізніше градоначальнику довелося виправдовуватися і пояснювати свої слова про ромів, яких він доручив "упакувати та вивезти" з Івано-Франківська.