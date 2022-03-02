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Мер Чернігова виплатив перші гроші за вбитих росіян

Автор: Тетяна Самарук

У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян.

Про це повідомляє Суспільне.

Зокрема, 2 березня мер виплатив українським бійцям 600 доларів - за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова.

Інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. За його словами, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

У Чернігові виплатили гроші за вбитих і полонених росіян (suspilne)

Раніше ми повідомляли, що мер Чернігова заявив про премії за знищену ворожу техніку та окупантів. Зокрема, за танк випрачують - 250 000 гривень.

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