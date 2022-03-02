Мер Чернігова виплатив перші гроші за вбитих росіян

У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян.
Про це повідомляє Суспільне.
Зокрема, 2 березня мер виплатив українським бійцям 600 доларів - за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова.
Інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. За його словами, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.
Раніше ми повідомляли, що мер Чернігова заявив про премії за знищену ворожу техніку та окупантів. Зокрема, за танк випрачують - 250 000 гривень.
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