Не змінює ДНК і не чіпує: українцям розповіли про вакцинацію від коронавірусу

Експерт також зауважила, що досі немає надійних даних, скільки часу триває імунітет від коронавірусу після хвороби.

"Якщо в анамнезі COVID, якому більш як шість місяців - в цілому можна вакцинуватися. Консультація сімейного лікаря, потреба в щеплені, чим ви займаєтеся - вам щеплення показано. Раніше шести місяців від перенесеного вірусу не рекомендується щеплюватись", - розповіла Гандзюк.

Чиновниця наголосила, що робити щеплення не боляче, а негативні наслідки від вакцинації хоч і є, проте дуже рідкісні. Для прикладу, у США зареєстрували 20 випадків алергічних реакцій майже на два мільйони щеплених осіб.

"Щеплення генетично людину не змінить. Вакцина не може взаємодіяти чи впливати на наше ДНК будь-яким чином, вона цього не робить. Не змінює ДНК наше, не "чіпує" нас вакцина. Випадків смерті, де причина - вакцинація, немає", - зазначила вона.