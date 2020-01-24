Мене зламали дуже швидко: трагічна історія медсестри, яка побувала в полоні "ДНР"

Лариса Багненко – одна з колишніх полонених, яких повернули в Україну під час обміну. Жінка змушена жити в санаторії "Лісова поляна" під Києвом, в розлуці зі своєю дочкою, оскільки їй після звільнення абсолютно нікуди йти.

Лариса жила в Донецьку і працювала там медсестрою в одній з міських лікарень. Жінку запідозрили в шпигунстві на користь України та схопили прямо на вулиці, повідомляє ТСН.

"На мене накинулися двоє здоровенних чоловіків. Я взагалі не розуміла, в чому справа, чого від мене хочуть. У підсумку, на мене наділи наручники, зайшли до мене у квартиру. Дитина чекала маму з чим-небудь смачненьким, а побачила таку картину", - розповіла колишня полонянка.

У полоні вона провела 9 місяців і чесно зізнається, її зламали в підвалах дуже швидко, хоча вона була не винна і не розуміла, за що її заарештували.

"Мене зламали дуже швидко. Не катували, але я чула, тортури були", - Лариса стримано розповідає про утримання в полоні. Єдина думка, яка її утримувала тоді як, втім, і зараз – це про 10-річну дочку Маргариту.

Поїхати в Донецьк, де залишилося вся життя Лариси, вона не може. Щоб вивезти доньку з окупованої території, довелося провернути цілу спецоперацію. Родичам вдалося переправити Маргариту через блокпост бойовиків і передати її бабусі. Батько дівчинки брати участь у вихованні відмовився. Зараз Маргарита знаходиться в Селидове Донецької області.

З моменту звільнення Лариси Багненко пройшов вже місяць, і вона живе і проходить реабілітацію в санаторії "Лісова поляна" в Київській області. З дочкою вона поки побачитися так і не змогла. Житло колишньої полонянки на даний момент – це ліжко-місце в санаторії. А обіцяну компенсацію від держави полонені досі так і не отримали.

10-річна Маргарита розуміє ситуацію і записує для мами відеопривітання. Повертатися в Донецьк Лариса не планує – і погані спогади, і швидше за все, там буде знайти важко роботу. Вона налаштована на те, щоб шукати роботу і житло в іншій області України. Дуже хоче скоріше забрати свою дочку.

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