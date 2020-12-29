Мене вразила трагедія на ЧАЕС: що казав П'єр Карден про Україну

П'єр Карден помер в Італії у віці 98 років. Французький модельєр італійського походження. Кілька років тому він розповів про те, як брав участь у закритті Чорнобильської АЕС.

Кутюр'є інтерв'ю "Фактам" заявив, що до України у нього особливе ставлення. Як представник ЮНЕСКО він брав участь у закритті реактора Чорнобильської атомної станції.

"Знаходився у 20 метрах від епіцентру катастрофи. Мене настільки вразила трагедія, що я подарував постраждалим чорнобильцям кілька будинків. Київ дуже красиве місто зі старовинною архітектурою. А люди, що живуть в Україні, відкриті й гостинні", - зазначив Карден.

Нагадаємо, що П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в Італії. Кар'єру модельєра він почав як театральний художник. У 1947 році його запросили на роботу в ательє Крістіана Діора, а через три роки він заснував власний будинок моди.

П'єр Карден також відомий, як автор винаходів у сфері моди. Він винайшов кольорові панчохи, міні-сарафани, строкаті чоловічі краватки, комбінацію високих чобіт з короткою спідницею, довгі піджаки без коміра та інше.

У Кардена залишилося п'ять прийомних дітей, яким він допоміг стати на ноги. Він також часто їх брав в подорожі. А коли їм виповнювалося 20 років, то відпускав їх у велике життя. У них у всіх є свої сім'ї і діти.

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