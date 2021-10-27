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"Мене відмажуть і я житиму за кордоном": спливли деталі смертельної ДТП у Харкові з 16-річним мажором

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 13:05
"Мене відмажуть і я житиму за кордоном": спливли деталі смертельної ДТП у Харкові з 16-річним мажором У Харкові сталася смертельна ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові 16-річний хлопець влаштував смертельну аварія. Він на Infinity зі швидкістю понад 100 км на годину проскочив на "червоне" на перехресті і збив Chevrolet Aveo. Після інциденту його друзі та знайомі батьків намагалися "зам'яти" справу.

Про це повідомляє NewsRoom.

Вже стало відомо ім'я винуватця ДТП - Микола Харківський.

У момент зіткнення Infinity з Chevrolet в салоні знаходилися ще троє людей - два 19-річних хлопця і 16-річна дівчина Ліза (подружка водія).

Одного з хлопців із заднього сидіння викинуло через вікно прямо на стовп. Зараз він у лікарні з іншими з численними травмами. Його сестра Марія розповіла, як все було і зазначила, що з братом був смартфон, який вкрали з місця трагедії.

Дівчина змогла поговорити з братом Михайлом до того, як його відвезли в лікарню. Він розповів, що напередодні той перебував з другом і своєю дівчиною. До них під'їхала її подруга Ліза разом з Миколою на Infiniti. Він почав хвалитися машиною і сказав, що права і авто йому подарували батьки. Компанія погодилася покататися в крутій машині.

"Вчора після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все порішає, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – розповіла Марія.

Валерій і Ліза також знаходяться в реанімації у важкому стані. За словами Марії, 16-річна дівчина з бідної сім'ї, батьки не можуть оплачувати лікування. Сім'я винуватця ДТП не зв'язувалася з постраждалими.

"Хоча це дівчина Коли, він зовсім не поцікавився її станом, весь час кричав поліції: "та пішли ви всі на х*й, мене відмажуть, і я буду жити за кордоном", – розповіла Марія.

Сам Микола відбувся легкими саднами на голові. Нагадаємо, що водій Chevrolet помер на місці аварії.

Як ми раніше писали, з'ясувалося, хто батьки 16-річного хлопця, який влаштував ДТП у Харкові.

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