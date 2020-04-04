У мене коронавірус? Супрун пояснила, як перестати панікувати

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 1072 пацієнтів, і у 27 випадках привів до летального результату. Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун зазначає, що страхи занедужати COVID-19 у громадян логічні та обґрунтовані, однак вони не повинні переростати у паніку.

Для цього медик рекомендує дотримуватися рекомендованої ВООЗ профілактики і виконувати карантинні вимоги, а ще - не довіряти неперевіреній інформації, якої чимало на просторах інтернету.

"Хвилюватися про стан свого здоров'я - це нормально, але коли це стає нав’язливою думкою, або ж здорова людина постійно вишукує в собі симптоми можливих захворювань, або занадто переймається станом власного здоров’я, то це може свідчити про ментальну проблему", - пише Супрун у своєму Facebook.

Екс-чиновниця додала, що для деяких людей страх захворіти настільки сильний, що навіть будучи здоровими, їм стає важко впоратися з повсякденним життям.

"Часом навіть результати медичних досліджень не можуть переконати їх у тому, що все гаразд і причин для хвилювання насправді немає. Такий розлад має назву "іпохондрія", - звернула увагу Супрун.

Фахівці організації Patriot Defence (Захист Патріотів) у спецпроекті "Психея" серед симптомів іпохондрії виділяють наступні:

страх типових функцій організму (серцебиття, пітливість та дефекація можуть здаватися симптомами серйозного захворювання)

страх незначних порушень (нежить, злегка набряклі лімфатичні вузли, невеликий біль)

потреба постійно перевіряти організм на наявність ознак хвороби (людина зосереджується на одному органі або одному захворюванні, або ж "перемикається" з однієї хвороби на іншу)

регулярні і надмірні розмови з іншими людьми про власний стан здоров'я

часті візити до лікарів або цілковите їх уникнення через страх дізнатися про свою хворобу чи думку, що вони безсилі у лікуванні

одержимість пошуками симптомів можливих захворювань в Інтернеті (це явище навіть отримало назву "киіберхондрія")

відсутнє полегшення навіть після результатів діагностики через недовіру до них;.

Супрун рекомендує всім бажаючим пройти тест, який допоможе зорієнтуватися в тому, чи не є ваше занепокоєння станом здоров'я надмірним, та чи є це підставою, аби звернутися за допомогою до фахівця з психічного здоров'я.

"Паніка через пандемію може посилити вже наявні проблеми з психічним здоров’ям, наприклад, депресію чи обсесивно-компульсивний розлад. Але для когось проблеми зі сном, нездатність сфокусуватися та іпохондрія стають зовсім новим досвідом. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже важко впоратися з відчуттями тривоги та паніки щодо свого стану здоров'я під час спалаху коронавірусу та карантинних заходів, спробуйте поділитися тим, що вас бентежить, з ким-небудь - близьким другом, членом сім'ї або фахівцем", - йдеться в публікації.

Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні коронавірусом.