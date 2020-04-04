У мене коронавірус? Супрун пояснила, як перестати панікувати

Супрун дала поради, як позбутися стресу через коронавірус і почати жити під час епідемії
Коронавірус в Україні діагностовано вже у 1072 пацієнтів, і у 27 випадках привів до летального результату. Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун зазначає, що страхи занедужати COVID-19 у громадян логічні та обґрунтовані, однак вони не повинні переростати у паніку.
Для цього медик рекомендує дотримуватися рекомендованої ВООЗ профілактики і виконувати карантинні вимоги, а ще - не довіряти неперевіреній інформації, якої чимало на просторах інтернету.
"Хвилюватися про стан свого здоров'я - це нормально, але коли це стає нав’язливою думкою, або ж здорова людина постійно вишукує в собі симптоми можливих захворювань, або занадто переймається станом власного здоров’я, то це може свідчити про ментальну проблему", - пише Супрун у своєму Facebook.
Екс-чиновниця додала, що для деяких людей страх захворіти настільки сильний, що навіть будучи здоровими, їм стає важко впоратися з повсякденним життям.
"Часом навіть результати медичних досліджень не можуть переконати їх у тому, що все гаразд і причин для хвилювання насправді немає. Такий розлад має назву "іпохондрія", - звернула увагу Супрун.
Фахівці організації Patriot Defence (Захист Патріотів) у спецпроекті "Психея" серед симптомів іпохондрії виділяють наступні:
Супрун рекомендує всім бажаючим пройти тест, який допоможе зорієнтуватися в тому, чи не є ваше занепокоєння станом здоров'я надмірним, та чи є це підставою, аби звернутися за допомогою до фахівця з психічного здоров'я.
"Паніка через пандемію може посилити вже наявні проблеми з психічним здоров’ям, наприклад, депресію чи обсесивно-компульсивний розлад. Але для когось проблеми зі сном, нездатність сфокусуватися та іпохондрія стають зовсім новим досвідом. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже важко впоратися з відчуттями тривоги та паніки щодо свого стану здоров'я під час спалаху коронавірусу та карантинних заходів, спробуйте поділитися тим, що вас бентежить, з ким-небудь - близьким другом, членом сім'ї або фахівцем", - йдеться в публікації.
Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні коронавірусом.