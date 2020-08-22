З мене досить! Мухарський зганьбив Сніжану Єгорову, яка образила українських військових

Антін Мухарський прокоментував гучний скандал після того, як його колишня дружина, відома ведуча Сніжана Єгорова цинічно образила військових ЗСУ, які захищають Україну від окупантів. Письменник і музикант при цьому не побажав навіть звертатися до неї як до особистості, називаючи "це".

Офіційну заяву шоумен 22 серпня опублікував у своєму Facebook.

Мухарський зізнався, що дізнався про грубі висловлювання екс-дружини на адресу захисників нашої країни тільки нещодавно, повернувшись з відпочинку на морі та підключивши телефон до мережі. Втім, подібні слова Єгорови не здивували артиста, позаяк постійно чув подібне від неї ще з часів Революції Гідності.

"Друзі, я жив з цим щодня з початку Майдану. Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу", - написав Антін.

Також шоумен наголосив, що останні два роки зовсім не бачить своїх дітей, тому що Єгорова налаштовує їх проти батька, якого називає "кончєний націк, фашіст, моральний урод, жалюгідний аліментник (хоча залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки заплатив близько 3 млн гривень аліментів), і так само - рагуль, а також суїцидальний наркоман".

Артист додав, що низка проросійських ЗМІ в Україні регулярно цитували таку "правду про Мухарського" зі слів його колишньої дружини.

"Особисто для мене все, що нині так активно обговорюється у соцмережах - є давно звичною реальністю. А тим, хто забувся чи не знав нагадую: практично увесь російськоорієнтований український шоу-бізнес, політикум, бізнес-істеблішмент, мислить саме так, як артикулює це С.Є. Ви й досі вірите в можливість діалогу з малоросами? Тоді Сніжана Єгорова йде до вас! Але з мене досить!" - написав Мухарський.

Нагадаємо, що раніше Мухарський записав послання команді Зеленського після обшуків.