Мене душили, били, катували: екс-в'язень Кремля розповів, як звів наклеп на невинних людей

Фото: Олександр Стешенко (Скріншот з YouTube)

Харків'янин після увязнення в російській в'язниці хоче зустрітися з тими, кого він обмовив

Харків'янин Олександр Стешенко, якого звільнили з кримської колонії, розповів, як під тортурами ФСБ звів наклеп на невинних людей. Про це повідомляє Крим.Реалії. Зараз українець хоче з ними зустрітися і вибачитися. Зазначимо, що Стешенко засуджений до двох років позбавлення волі за нібито підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва. Вирок виніс "Центральний районний суд Сімферополя.

Колишній в'язень зізнався, що всі зізнання з нього "вибили", йому говорили імена, які потрібно називати.

"Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого потрібно назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати", - сказав він.

Про свої наміри зустрітися з безневинними людьми він розповів на відео і згадав, що має намір попросити у них пробачення.

"Хотів би зустрітися з цими людьми, знайти спільну мову. Думаю, вони не дурні і все розуміють, але я хотів би попросити вибачення", — сказав Стешенко.

Свої попередні заяви, зроблені в анексованому Криму, Олександр назвав "фантазіями ФСБ". Також він розповів, що після затримання російські силовики його били кожен день, а потім дали папірець з надрукованим текстом і наказали зачитати це на камеру.

Фото: Олександр Стешенко (krymr.com)

"Я не знаю, де був, в якомусь підвалі, вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою 24 кілограми", — пригадав колишній в'язень.

Зазначимо, що мама Олександра не дочекалася сина з в'язниці. Вона померла за півтора місяці до його повернення.

Як ми раніше повідомляли, затриманого в окупованому Криму українця Стешенко знайшли в спецприймальнику.

Як ми раніше писали, у Криму за ухилення від служби в армії РФ засудили 17 осіб в 2019 році. Кримська правозахисна група підкреслила, що заклик кримчан в армію РФ порушує норми міжнародного гуманітарного права.