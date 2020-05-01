У мене COVID-19! У Чернівцях священик покашляв на журналістів і зняв на відео

У Чернівцях священик УПЦ МП після публікації в ЗМІ новини про те, що він може бути хворий коронавірусом, відзначився неоднозначною реакцією. Секретар консисторії архімандрит Микита (Сторожук) влаштував розборки в редакції місцевого видання "Молодий Буковинець", демонстративно кашляв у бік головреда, знімав це на відео, після чого написав заяву до СБУ з вимогою закрити журналістів на карантин.

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Зазначимо, що на сайті МБ напередодні вийшов матеріал із посиланням на ексклюзив "Релігійної правди", у якому джерела стверджували, що у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія пневмонія, а коронавірус підтверджений у секретаря єпархії та 20 священиків. Новину передрукували кілька інтернет-видань.

Журналісти МБ звернулися в консисторію цієї єпархії з проханням про коментарі, але відповіді не отримали.

Журналісти попросили УПЦ МП прокоментувати новину про COVID-19 серед священиків (Фото: скрін molbuk.ua)

Замість цього архімандрит Микита, обурений подібними публікаціями про нібито своюх вороби, вирішив влаштувати "акт відплати". У приміщення він зайшов у масці, але зняв її для спілкування з головредом.

"Це звичайно може бути небезпечним для вашого здоров'я... Давайте я все-таки до чогось у вас тут доторкнуся (торкнувся до одвірка). Ви ж написали, що у мене COVID-19! Я прийшов, щоб закрити на карантин газету "Молодий Буковинець"... У мене COVID-19! Я прийшов, я кашлянув, мені тут десь плюнути, чи як?", - заявив архімандрит.

"Дії архімандрита вам здаються зухвалими? Не треба захищати честь і добре ім'я православних священиків?" - ось так пояснили в єпархії поведінку священнослужителя.

Відео: В Чернівцях священик влаштував розборки з журналістами через новину про COVID-19

У своїй заяві СБУ архімандрит Микита звернувся з проханням закрити редакцію на карантин через можливе зараження коронавірусом. При цьому додав, що "жалкує і розкаюється у своєму поступку" і обіцяє більше не піддавати небезпеці нікого.

У Чернівцях архімандрит УПЦ МП написав до СБУ заяву - просить закрити редакцію на карантин (Фото: скрін molbuk.ua)

Релігійний аналітик Андрій Смирнов охарактеризував такі дії священика як "релігійний тероризм", пише "Настоящее Время".

"З юридичної точки зору це кримінальне правопорушення, яке повинні розслідувати відповідні органи. А з канонічної точки зору це порушення заповіді "не убий", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що під Тернополем від коронавірусу помер священик, який таємно проводив богослужіння.