Менструальный цикл: диетолог рассказала, что есть и от чего отказаться, чтобы быть в ресурсе

Питание во время менструального цикла

По словам эксперта, все женщины живут по циклу и, к сожалению, тяжело быть "в ресурсе" в течение всего месяца.

Эксперт рассказала об особенностях каждой фазы менструального цикла и специфике питания.

В общем диетолог назвала 4 фазы и питание во время нее.

Повышение железа

Следует выбирать красное мясо и печень.

Источник железа в растительном происхождении: чечевица, тушеный шпинат, семена тыквы, обогащенные крупы, тофу и фасоль.

Стоп кофеин

Кофеин содержит танины, которые могут уменьшить количество усваиваемого организмом железа.

Лучше пить травяной чай - из ромашки или крапивы.

Витамин С

Витамин С - это антиоксидант, который укрепляет сосуды и иммунитет.

Следует добавить в рацион следующие продукты: цитрусовые, сладкий перец, помидоры и листовую зелень.

Растительная еда

Следует сделать акцент на термообработке. Избегайте чрезмерного количества соли и жирной пищи. Это возбудители задержки воды, вздутий и спазмов.

Не стоит также забывать о водном режиме, это поможет избежать обезвоживания.

Какие физические упражнения можно делать во время менструации

Спазмы, боли в суставах и мышцах, головная боль и истощение - это лишь некоторые из симптомов, которые могут нарушить физическую работоспособность.

Бессонница, плохая концентрация, раздражительность и изменения аппетита могут заставить женщин чувствовать себя плохо, когда дело доходит до спорта.

На этом этапе важно прислушиваться к своему телу и при необходимости снизить интенсивность тренировок.

Легкое кардио, короткие занятия аэробикой, плавание или йога - одни из хороших вариантов.