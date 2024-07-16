Менструальный цикл: диетолог рассказала, что есть и от чего отказаться, чтобы быть в ресурсе

Менструальный цикл - естественный процесс, характерный для каждой женщины. Со дня менструального цикла зависит уровень трудоспособности и желания по питанию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
По словам эксперта, все женщины живут по циклу и, к сожалению, тяжело быть "в ресурсе" в течение всего месяца.
Эксперт рассказала об особенностях каждой фазы менструального цикла и специфике питания.
В общем диетолог назвала 4 фазы и питание во время нее.
Следует выбирать красное мясо и печень.
Источник железа в растительном происхождении: чечевица, тушеный шпинат, семена тыквы, обогащенные крупы, тофу и фасоль.
Кофеин содержит танины, которые могут уменьшить количество усваиваемого организмом железа.
Лучше пить травяной чай - из ромашки или крапивы.
Витамин С - это антиоксидант, который укрепляет сосуды и иммунитет.
Следует добавить в рацион следующие продукты: цитрусовые, сладкий перец, помидоры и листовую зелень.
Следует сделать акцент на термообработке. Избегайте чрезмерного количества соли и жирной пищи. Это возбудители задержки воды, вздутий и спазмов.
Не стоит также забывать о водном режиме, это поможет избежать обезвоживания.
Спазмы, боли в суставах и мышцах, головная боль и истощение - это лишь некоторые из симптомов, которые могут нарушить физическую работоспособность.
Бессонница, плохая концентрация, раздражительность и изменения аппетита могут заставить женщин чувствовать себя плохо, когда дело доходит до спорта.
На этом этапе важно прислушиваться к своему телу и при необходимости снизить интенсивность тренировок.
Легкое кардио, короткие занятия аэробикой, плавание или йога - одни из хороших вариантов.
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