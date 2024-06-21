Меньше одежды: 6 украинских звезд, которые обожают публиковать в соцсетях "обнаженные" фото

Анна Тринчер

Украинская певица и блоггер нередко делится пикантными снимками в своем блоге.

Несколько лет назад Анна Тринчер сделала пластику груди, чтобы выглядеть еще эффектнее.

Теперь она с гордостью демонстрирует результат при каждом удобном случае.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Злата Огневич

Когда-то откровенные фотографии для этой исполнительницы были табу. Однако все изменилось тогда, когда Злата Огневич стала увереннее в себе.

Именно поэтому в соцсетях артистки все чаще стали появляться горячие кадры.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ксения Мишина

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина также нередко делится откровенными фотографиями, на которых можно увидеть ее "стальной" пресс.

Это неудивительно, ведь актриса много времени посвящает спорту и физической тренировке.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Тина Король

Певица Тина Кароль обожает демонстрировать фигуру в платьях с глубоким декольте. За это она получает в соцсетях множество комплиментов от фанатов.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Анна Саливанчук

Эта актриса спокойно может пройтись по улицам города в пиджаке на голое тело и посветить своим роскошным бюстом.

Анна часто экспериментирует с обольстительными образами, и согласитесь, ей это удается.

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna​​)

Анна Неплях

Мисс Вселенная Украина-2021 Анна Неплях никак не насладится своей новой фигурой после похудения, поэтому в ее соцсетях постоянно появляются пикантные фотографии.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah​​)