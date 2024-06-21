Меньше одежды: 6 украинских звезд, которые обожают публиковать в соцсетях "обнаженные" фото
Некоторые украинские знаменитости не стесняются обнажаться на публику. Они достаточно открыты и раскованны. К тому же такие публикации увеличивают охват в соцсетях и способствуют повышению их популярности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о наших звездах, которые часто радуют поклонников откровенным контентом.
Анна Тринчер
Украинская певица и блоггер нередко делится пикантными снимками в своем блоге.
Несколько лет назад Анна Тринчер сделала пластику груди, чтобы выглядеть еще эффектнее.
Теперь она с гордостью демонстрирует результат при каждом удобном случае.
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Злата Огневич
Когда-то откровенные фотографии для этой исполнительницы были табу. Однако все изменилось тогда, когда Злата Огневич стала увереннее в себе.
Именно поэтому в соцсетях артистки все чаще стали появляться горячие кадры.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Ксения Мишина
Звезда украинских сериалов Ксения Мишина также нередко делится откровенными фотографиями, на которых можно увидеть ее "стальной" пресс.
Это неудивительно, ведь актриса много времени посвящает спорту и физической тренировке.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Тина Король
Певица Тина Кароль обожает демонстрировать фигуру в платьях с глубоким декольте. За это она получает в соцсетях множество комплиментов от фанатов.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Анна Саливанчук
Эта актриса спокойно может пройтись по улицам города в пиджаке на голое тело и посветить своим роскошным бюстом.
Анна часто экспериментирует с обольстительными образами, и согласитесь, ей это удается.
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Анна Неплях
Мисс Вселенная Украина-2021 Анна Неплях никак не насладится своей новой фигурой после похудения, поэтому в ее соцсетях постоянно появляются пикантные фотографии.
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
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