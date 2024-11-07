"Мне отрезали часть пениса и это укрепило отношения с любимой": мужчина откровенно рассказал о страшной операции

Мужчине пришлось перенести очень тяжелую операцию по удалению части пениса. Причиной стало онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Изменилась ли из-за этого жизнь влюбленного мужчины и отца 6 детей?

Почему мужчине удалили часть полового органа и как это отразилось на его жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Патрику Ховарду не повезло - в октябре 2018 года ему диагностировали впервые рак предстательной железы. Врачи выбрали хирургическое вмешательство и мужчине удалили простату.

А через два года болезнь вернулась - в 2020 году Патрик почувствовал зуд и увидел покраснение на половом органе. Сначала врачи заподозрили молочницу, но впоследствии обследование подтвердило, что это агрессивная форма рака, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ). А еще Патрика предупредили, что полностью вылечиться он уже не сможет.

65-летний мужчина, уже вышедший на пенсию и живущий со своей 59-летней женой Лаурой в Ливерпуле, пошутил: "Конечно, они же не собираются его отрезать?".

Однако именно такой вариант лечения ему врачи и предложили, пояснив, что пенэктомия - это лучший вариант. Патрику пришлось перенести операцию, чтобы удалить две трети своего полового органа (около 10 сантиметров).

Патрик и Лаура поженились в 2021 году, после тяжелой операции мужчины (фото РА)

После операции ему пришлось пройти лучевую терапию, а впоследствии - еще два курса химиотерапии. Впоследствии болезнь отступила, и он смог уделить время семье и любимой женщине.

"Это ужасно, но есть целая куча вещей, которые вы можете делать, и все равно остается много удовольствия и ощущений. Это испытание лишь укрепило наши отношения с Лаурой", - признается Патрик.

Вместе с женой он вырастил шестерых детей, а вот поженились они недавно - в 2021 году. После того как наступила ремиссия болезни, влюбленные отправились в путешествие по Италии.

Благодаря лечению Патрик и Лаура могут путешествовать вместе (фото: РА)

Сейчас Патрик не уверен, понадобится ли ему дальнейшее лечение, но он четко понимает, что нужно повышать осведомленность о раке полового члена, ВПЧ и доступных методах лечения.

"Я даже не знал о существовании рака полового члена. Все мужчины должны пойти на обследование и держать свою партнершу в курсе с самого начала - я бы не смог пройти все это без Лауры. Мужчины должны говорить об этом со своими ближайшими и дорогими людьми, не стесняясь", - говорит он.

Лаура добавила, что это было трудно, но благодаря лечению они получили настоящий шанс на то, чтобы побыть вместе еще дольше и иметь удивительные приключения.

По словам врачей, та форма рака, которую диагностировали Патрику - вызвана ВПЧ. И большинство людей болеют ВПЧ в определенный момент своей жизни. Это заболевание не гарантирует, что человек может заболеть раком, но нужно помнить, что такая вероятность существует.