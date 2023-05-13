RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мне интересно его мнение": Залужный рассказал, кого из российского руководства уважает (видео)

Валерий Залужный интересуется одним генералом из России (фото: facebook.com)
Автор: Юлия Гаюк

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, кого из всех российских военачальников он уважает. Генерал убежден, что именно этого противника нельзя недооценивать.

Об этом Залужный рассказал в фильме Дмитрия Комарова "Генерал".

О ком говорил Залужный

Главнокомандующий сказал, что в России есть один военачальник, которого он постоянно читает и за которым следит, ведь ему интересно его мнение. По словам Залужного, речь идет о начальнике Генштаба вооруженных сил РФ генерале Валерии Герасимове.

"Он сильный, он коварный, непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого надо нам, военным, даже уважать - ради победы", - подчеркнул генерал ВСУ.

Кроме того, Залужный добавил, что ему интересно мнение Герасимова как военного.

А президентом РФ Путиным Главнокомандующий ВСУ не интересуется и не обращает внимания на его выступления.

"Я лично не интересуюсь президентом России, не смотрю его выступления, не читаю его какие-либо высказывания. Меня это не касается. Я даже просто не обращаю на это внимания", - сказал Залужный.

Ранее мы писали об интересной истории с немалым наследием Залужного, которое он пожертвовал на ВСУ.

А еще читайте об обещании генерала маленькому мальчику вернуть Мариуполь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВалерий ЗалужныйВойна в Украине